El municipio de Soledad se consolida como uno de los territorios con mejor desempeño en el área de salud dentro del departamento del Atlántico. Así lo indicó una evaluación realizada por el Ministerio de Salud y Protección Social, que ubica a este territorio en el primer lugar por su eficiencia administrativa y ejecución de recursos.

Este reconocimiento, que posiciona al municipio como referente por tercer año consecutivo, tuvo en cuenta también el cumplimiento de indicadores en salud pública.

Algunos ítems que destacan son la cobertura de vacunación, la disminución de la mortalidad en menores de cinco años, el tratamiento exitoso contra la tuberculosis, la reducción del embarazo en niñas y adolescentes, y el manejo responsable y eficiente de los recursos públicos en salud.

Con respecto a esto, el secretario de salud de Soledad, Edison Barrera, mencionó que estos resultados proyectan al territorio como una de las secretarías con mejor desempeño en la región Caribe y con reconocimiento a nivel nacional.

“Este es el reflejo de un trabajo técnico, responsable y comprometido con nuestra gente. Durante tres años consecutivos hemos demostrado que en Soledad los recursos se administran con transparencia y eficiencia, y que las políticas públicas en salud están generando impacto real en la calidad de vida de los soledeños”, dijo.

El funcionario contó también que “hoy nos felicitan desde el Ministerio por todas las actividades que venimos desarrollando y, aparte de eso, mientras mejor calificación tenemos, más recursos llegarán para la salud de los soledeños y podremos llegar a cada uno de los territorios para brindar educación en salud y hacer de Soledad una ciudad de paz y oportunidades”.

Además, la administración recalcó que con esta destacada calificación el municipio podrá fortalecer la gestión de nuevos recursos y ampliar programas de promoción y prevención en todos los sectores del territorio.