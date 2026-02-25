Una nueva controversia sacude a la Universidad del Atlántico a causa de la designación de varios funcionarios cercanos al Gobierno de Gustavo Petro. Este patrón ha generado una ola de críticas por parte de distintos sectores académicos y sindicales, que advierten una presunta politización de la alma mater.

El caso más reciente corresponde a la designación de Jorly Berdugo Pérez como director de Sede Regional por parte del rector temporal Rafael Castillo Pacheco. Berdugo Pérez es hermano de Jaime Berdugo, actual viceministro del Interior, quien fue nombrado por el ministro Armando Benedetti en abril de 2025.

A eso se suma el nombramiento de Wilson Quimbayo como Vicerrector de Bienestar Universitario, quien en elecciones pasadas a la rectoría fue ampliamente respaldado por el ministro Benedetti. Además, Nevys Niño –quien se desempeñó como directora regional Caribe de la Sociedad de Activos Especiales (SAE)– llegó a la Dirección de Posgrados.

Desde el Sindicato de Trabajadores Administrativos y Académicos (Sintradeua) se advirtió que, en medio de la vigilancia especial del Ministerio de Educación, estarían reapareciendo prácticas que, en el pasado, condujeron a la universidad a una crisis institucional.

Entre ellas mencionan presunta intervención informal en decisiones administrativas, manejo opaco de la contratación a través de órdenes de prestación de servicios (OPS) y utilización de cargos con fines políticos o electorales.

Fuentes cercanas a EL HERALDO señalaron que entre las recientes contrataciones también figuran militantes y simpatizantes de movimientos de izquierda, entre ellos sectores vinculados a la Colombia Humana y otras corrientes políticas afines al Gobierno nacional.

“Son actos de politiquería. Se cuestionaron administraciones anteriores por irregularidades y ahora el rector nombra nada menos que al hermano del viceministro, quien maneja la política electoral en el país. La universidad no puede convertirse en una bolsa de empleo política ni en un espacio de vínculos familiares y cuotas de un sector político”, expresó.

La defensa del rector

A través de su perfil de X, el rector temporal Rafael Castillo salió en defensa del nombramiento de dichos funcionarios, destacando sus calidades profesionales, al tiempo que rechazó los señalamientos de politización de los procesos contractuales.

Frente al caso de Jorly Berdugo, aseguró que se trata de un máster y doctor de universidad mexicana: “Es un docente premiado en la Unibarranquilla. Su formación en educación por ciclos propedéuticos, que desarrollamos en sedes regionales, puntales de la política nacional, lo que motiva su designación, no su parentesco”.

Frente a la directora de Posgrados, el rector indicó que es “filosofa y máster en estudios de género. Investigadora reconocida por Minciencias y miembro del grupo de Mujer y Género, con producción publicada”.

También explicó la designación de Wilson Quimbayo, asegurando que es un “profesor y su tesis doctoral la desarrolla en problemáticas juveniles. El bienestar universitario es central y el cumple la condición”.

Se adelantará una auditoría forense

En medio de la controversia, a través de su cuenta de la red social X, el rector temporal Rafael Castillo anunció la contratación de una auditoría forense.

La decisión buscaría revisar el proceso administrativo y despejar dudas sobre posibles irregularidades o conflictos de interés, en un momento en que la universidad enfrenta cuestionamientos públicos y presión de distintos sectores académicos y políticos.