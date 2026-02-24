Baranoa se consolida como pionero en el Atlántico en la implementación del Sistema Local del Cuidado en el marco del convenio de cooperación entre el Ministerio de la Igualdad y Equidad Y Fondo de Población de las Naciones Unidas para la territorialización del Programa Nacional del Cuidado.

El avance se evidenció durante el Encuentro Local Escuelas de Redes del Cuidado, realizado el 24 de febrero de 2026, espacio que buscó reconocer la labor de las personas cuidadoras del municipio y fortalecer la articulación entre la Alcaldía y las redes comunitarias para consolidar el Sistema Local del Cuidado.

Durante la jornada se destacó que Baranoa es el único municipio del Atlántico que implementa el proceso de Escuela de Redes del Cuidado y Escuela de Sociedades del Cuidado. El evento, organizado por el Ministerio, sentó bases para reconocer el cuidado como un derecho, una práctica colectiva y un eje para la transformación territorial.

De manera simbólica, se firmó el acta de entrega y reconocimiento de certificaciones a personas cuidadoras y se formalizó la creación de la Red del Cuidado de la Alcaldía de Baranoa, como muestra de articulación entre la institucionalidad y la comunidad.

El alcalde de Baranoa, Edinson Palma, afirmó que el cuidado es un acto humano y de justicia social que históricamente no había sido priorizado por el Estado. También señaló que no es una tarea exclusiva de las mujeres, sino una responsabilidad compartida. En las escuelas participan madres comunitarias, integrantes de juntas de acción comunal, cuidadoras, hombres cuidadores y amas de casa.

Según el mandatario, desde la implementación de la Escuela de Redes del Cuidado en octubre del año anterior, se ha impactado a 661 personas en el casco urbano y los corregimientos: 415 en la Escuela de Redes del Cuidado y 246 en la Escuela Sociedades del Cuidado. Del total de participantes, el 11 % se identifica como población negra o afrodescendiente, el 3 % como indígena y el 3 % como personas con discapacidad.

Durante el encuentro, el Ministerio de la Igualdad y Equidad entregó un reconocimiento al alcalde Edinson Palma por su liderazgo y compromiso en el desarrollo de las Redes del Cuidado Municipal. Asimismo, se compartieron experiencias comunitarias que evidencian el cuidado como herramienta de organización social y defensa de derechos.

La representante auxiliar del UNFPA, Martha Lucía Rubio, señaló que el organismo internacional es socio estratégico del Ministerio para el desarrollo del Sistema Nacional del Cuidado y respalda la iniciativa de consolidar el cuidado como un derecho.

Por su parte, la directora de Cuidado del Ministerio de la Igualdad y Equidad, Natalia Moreno, indicó que estos encuentros buscan devolver la dignidad a las personas cuidadoras y transformar las normas sociales, promoviendo que la responsabilidad del cuidado sea asumida por más integrantes de la familia y no recaiga en una sola persona.

