A través de un comunicado de prensa, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por una insuficiente gestión de comunicación del riesgo en las regiones que podrían verse afectadas por la llegada del nuevo frente frío y el polvo del Sahara.

Indicó que el polvo del Sahara es una masa de aire cargada con partículas de arena y minerales que suele impactar en departamentos como La Guajira, Arauca, Norte de Santander, Boyacá, Vichada, Meta y Guaviare.

“Aunque este fenómeno es natural, puede generar efectos en la calidad del aire, disminución de la visibilidad y afectaciones en la salud, particularmente en niñas, niños, jóvenes, personas mayores, mujeres gestantes y personas con patologías respiratorias [como asma o enfermedad pulmonar obstructiva crónica (Epoc)]”, advirtieron en el comunicado.

Por otra parte, alertaron que el nuevo frente frío ocasionaría lluvias intensas, descensos de temperatura y eventuales emergencias asociadas a deslizamientos e inundaciones. Eventos que incrementan la vulnerabilidad de la población y profundizan los riesgos existentes; por lo que consideran como clave una respuesta articulada, preventiva y basada en información clara y oportuna para la ciudadanía.

Frente a este panorama, la Defensoría del Pueblo instó a las entidades que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (en todos los niveles: nacional, departamental, distrital y municipal) a implementar las medidas necesarias para afrontar la situación.

En detalle, les pidió fortalecer la comunicación pública del riesgo, emitir lineamientos precisos y oportunos, así como orientar a las comunidades sobre acciones de cuidado y prevención.

“La gestión adecuada del riesgo no es solo una obligación institucional, sino una condición fundamental para asegurar los derechos a la salud, a la vida digna y al acceso a información clara. Además, exige acciones inmediatas, coordinadas y eficaces de las autoridades competentes”, concluyeron.