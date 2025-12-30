El Ejército Nacional informó que durante un ejercicio militar falleció un soldado y otros dos resultaron heridos. De acuerdo con la institución, los uniformados del Batallón de Artillería de Campaña N. 10, se encontraban empleando una pieza de artillería en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento N.° 4, ubicado en el sector de Llanos de Cuivá, en el departamento de Antioquia, cuando se habría presentado una falla mecánica, que generó les generó graves heridas.

Debido al accidente, los militares fueron trasladados al hospital del municipio de Yarumal, donde se confirmó el fallecimiento del soldado profesional Edgar Andrés Camargo Iguarán, quien ingresó sin signos vitales.

Los otros dos uniformados fueron trasladados por vía aérea, y actualmente reciben atención médica especializada en el municipio de Rionegro.

De acuerdo con las autoridades se adelantarán las investigaciones pertinentes para conocer las circunstancias que originaron el fatal accidente.

“El Ejército Nacional dispuso el desplazamiento de una comisión inspectora al lugar de los hechos, con el fin de realizar una evaluación detallada y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se presentó el accidente, así como adelantar las investigaciones correspondientes.”. indicó el Ejército.

Por estos hechos, se activó un equipo interdisciplinario para brindar acompañamiento psicosocial a los familiares del soldado fallecido y al personal herido.