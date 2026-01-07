La senadora María Fernanda Cabal rechazó la denuncia a interpuesta por el ministro de Justicia (e) Andrés Idárraga, ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por el delito de Menoscabo de la Integridad Nacional, tras una serie de publicaciones realizadas a través de redes sociales en las que supuestamente habría incentivado una intervención militar extranjera en Colombia.

“El delito de opinión no existe. Y cuando se amenaza la libertad de expresión de una congresista, se abre la puerta para perseguir a cualquier ciudadano por pensar distinto. Es un atentado contra la democracia y yo no me voy a callar”, dijo la congresista.

Además, aseguró que invocar el artículo 455 del Código Penal es una “amenaza directa a la libertad de expresión”.

“Invocar el artículo 455 del Código Penal para acusar a congresistas por sus opiniones y posturas políticas, es una amenaza directa a la libertad de expresión y a la democracia misma. Ninguna crítica o propuesta que disienta del gobierno actual puede ser tratada como un delito”, sostuvo.

El gobierno Petro quiere callarme usando el aparato judicial.



El delito de opinión no existe. Y cuando se amenaza la libertad de expresión de una congresista, se abre la puerta para perseguir a cualquier ciudadano por pensar distinto.



Es un atentado contra la democracia y yo no… pic.twitter.com/tQvPEBCiEM — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) January 7, 2026

Asimismo, el partido Centro Democrático envió un mensaje de respaldo a la senadora y afirmó que el gobierno Petro pretende judicializar la oposición política

“Nuevamente rechazamos la estigmatización permanente a los miembros de la oposición por parte del gobierno de Gustavo Petro. Es inaceptable que este gobierno siga pretendiendo judicializar el ejercicio de un derecho fundamental como es el de la oposición política.”, se lee en la publicación.

Por su parte, el Centro Democrático le hizo un fuerte llamado al presidente Petro y recordó la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe.

Todo nuestro respaldo a la senadora María Fernanda Cabal. Presidente Petro le recordamos que su permanente estigmatización y constante instigación a miembros de nuestro partido le costó la vida a Miguel Uribe Turbay.