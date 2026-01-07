Un menor de 12 años murió debido a un grave accidente en la vía de acceso al puerto de Buenaventura este martes 6 de enero. Se conoció que la pluma de una grúa – que realizaba trabajos en la instalación de un puente peatonal – cayó sobre unas viviendas, cobrando la vida del niño.

De acuerdo con testigos, el accidente - registrado exactamente en el sector La Esperanza, en el corregimiento de Córdoba - habría ocurrido cuando el operador de la grúa perdió el control de la máquina mientras realizaba una maniobra, por lo que perdió el equilibró y cayó sobre las casas y locales comerciales.

En este trágico hecho también resultaron heridas tres personas, entre ellas el operador de la grúa y tres menores, de 2 y 14 años.

Tras el accidente, las víctimas fueron trasladadas a un centro asistencial de la ciudad de Cali, pero horas después se confirmó la muerte del menor de 12 años.

“El muchacho que estaba manipulando la grúa no es el que normalmente lo hace, porque el operador fijo estaba descansando, este era el que le ayudaba y todo el mundo decía que no sabía manejar eso bien. Cuando fue a voltear cayó encima de las casas, desbaratando dos negocios y le cayó encima a la gente”, dijo una residente del sector a ‘Blu radio’.

Luego de hecho, la Concesionaria Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S., administradora del corredor vial Buenaventura - Loboguerrero - Buga, lamentó la muerte del menor y envió un mensaje de condolencias a la familia de las víctimas.

“Expresamos nuestras más sentidas condolencias y solidaridad sincera a sus padres, familiares, al Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Córdoba, Santa Elena y San Cipriano y allegados en este momento de inmenso dolor. Como empresa, nos unimos al luto que embarga a la comunidad y al Distrito Especial de Buenaventura.”, se lee en el comunicado.

“Una vez conocido el evento, nuestro personal operativo activó de manera inmediata el Protocolo de Atención de Emergencias. Ante este hecho, la prioridad absoluta de la Unión Vial Camino del Pacífico S.A.S. es brindar soporte total a la familia afectada, para lo cual hemos dispuesto un equipo interdisciplinario de acompañamiento psicosocial y asistencia permanente con el fin de atender sus necesidades en esta difícil circunstancia.”, agrega.

Finalmente, la entidad manifestó que adelanta una investigación técnica interna y está a disposición para colaborar con las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del hecho.