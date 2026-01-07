La empresa Tripla A dio a conocer que la tarde de este miércoles 7 de enero un equipo de operarios estará llevando a cabo la reparación de una fuga registrada en una tubería de conducción de 24 pulgadas ubicada en la calle 70 con carrera 50, en Barranquilla.

Por tal motivo, mientras se adelantan estas labores, se suspenderá de manera temporal el servicio de acueducto en el horario de 3:00 de la tarde a 8:00 de la noche en los sectores:

Delicias (CR 41/CR 43 – CL 69/CL 70B), Colombia (CR 43/CR 50 – CL 70/CL 75), América, Porvenir (CR 46/CR 49B – CL 75/CL 79), Alto Prado (CR 49B/CR 58 – CL 75/CL 76 y CR 49B/CR 53 – CL 76/CL 79), Villa Country, Paraíso, Norte, Tres Ave Marías, El Castillo (CR 74/CR 79B – CL 79/CL 82), San Salvador (CR 78/CR 79 – CL 82/CL 86), San Marino, La Floresta, Villa Carolina, Batallón Paraíso, Boston, Prado y Recreo.

Una vez culminadas las labores de reparación, se procederá con el restablecimiento del servicio de manera gradual.

Los usuarios pueden comunicarse para mayor información a las líneas 300 9006 116 y al 116.