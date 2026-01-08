La Policía Nacional, a través de la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial, informó en las últimas horas que, en articulación con el Ejército Nacional, logró un importante resultado operacional en el municipio de Aguachica, Cesar.

Mediante diligencia de allanamiento y registro en zona urbana, fue capturado en flagrancia un sujeto conocido con el alias de ‘Ismael’, por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido.

De acuerdo con las labores de inteligencia, el capturado sería integrante de la Red de Apoyo al Terrorismo del GAO ELN, con injerencia en Aguachica.

Destacaron que durante el procedimiento incautaron 85 cartuchos calibre 5.56, una granada IM26, tres banderas alusivas al ELN y 3 teléfonos móviles.

“De acuerdo con la información recolectada, dicho individuo estaría vinculado con el apoyo logístico en diferentes actividades terroristas contra unidades militares y de Policía”, expresó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel, William Javier Morales Vargas.