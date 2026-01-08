Los internos de la cárcel Judicial de Valledupar participan en la campaña ‘Buena esa’ que lidera la Alcaldía y Aseo del Norte, en jornadas de limpieza en las principales avenidas de esta capital. En esta oportunidad la actividad se llevó a cabo en la avenida Los Militares, de esta capital.

Leer también: Dos ingenieros resultaron heridos en ataque del ELN en el Cesar

La directora de la Cárcel Judicial, Yesenia Salazar, confirmó que, en esta etapa inicial, ocho internos han sido seleccionados para participar activamente en el mantenimiento del entorno urbano. Bajo la estricta vigilancia del cuerpo de custodia del INPEC, este grupo de hombres trabaja en la recuperación de espacios públicos, enviando un mensaje de transformación y compromiso con la ciudad que los rodea.

“Esta iniciativa demuestra que la resocialización es posible cuando se brinda una oportunidad de servicio. A través del trabajo y la responsabilidad social, fortalecemos los lazos entre la institución penitenciaria y la comunidad vallenata, promoviendo un urbanismo consciente”, afirmó Salazar.

Importante: Capturan a pareja por violencia intrafamiliar en el barrio Primero de Mayo

Los participantes en la jornada se mostraron dispuestos en colaborar y mantener un buen comportamiento que les permite hacer más llevaderos sus días en prisión. La mayoría de ellos tenían años sin salir a las calles.