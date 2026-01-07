Una pareja sentimental terminó, por ahora, tras las rejas por protagonizar una fuerte riña en la que ambos resultaron heridos. Este hecho se presentó en el barrio Primero de Mayo de Valledupar, al interior de una vivienda, donde hicieron presencia unifrmados policiales, al ser avisados por la comunidad.

Lea más: Realizarán concierto por los 476 años de Valledupar

Los policías evidenciaron a dos personas discutiendo al interior de una habitación, ambas con visibles signos de maltrato físico.

En el sitio, los funcionarios se entrevistaron con la ciudadana Andrea Carolina de la Rosa, de 26 años, quien manifestó haber sido agredida físicamente en el rostro por su compañero sentimental, Edgar Blanco, de 33 años. Por su parte, este ciudadano indicó haber sido lesionado por su compañera, quien presuntamente le causó heridas en la mano derecha con un objeto de vidrio.

Ante los hechos y conforme a la normatividad vigente, los policías les informaron al hombre y a la mujer, sus derechos como capturados por el delito de violencia intrafamiliar.

Ver más: Murió en accidente miembro de la Selección de Canotaje del Cesar

Posteriormente, fueron trasladados al Hospital San Martín para la respectiva valoración y atención médica. Una vez finalizado el procedimiento de salud, fueron dejados a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) para que la autoridad competente adelante el proceso judicial correspondiente.