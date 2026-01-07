Este sábado 10 de enero se realizará en Valledupar un concierto para celebrar el aniversario 476 años. El evento será gratuito, en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, en una noche que rendirá tributo a la música que identifica a la ciudad ante el país y el mundo.

La programación musical contará con la participación de los reconocidos cantantes del folclor vallenato Jorge Iván ‘Churo’ Díaz, Peter Manjarrés, Luisra Solano, Mono Zabaleta, Martín Elías Díaz Jr. y Mario Cerchar, quienes interpretarán canciones alusivas a la capital del Cesar y de su repertorio musical, brindando un espectáculo para el disfrute de propios y visitantes.

El ingreso al parque estará habilitado desde las 4:00 de la tarde, permitiendo que familias, jóvenes y visitantes sean parte de una jornada cultural en el marco del cumpleaños de la ciudad.

“Invitamos a todos los vallenatos y visitantes a disfrutar del aniversario de Valledupar en calma, con prudencia y responsabilidad. Tenemos un programa lleno de eventos variados, donde la Oficina de Cultura e Inder trabajaron unidos para ofrecer lo mejor a nuestra ciudadanía”, indicó el alcalde de Valledupar, Ernesto Orozco Durán.

Las actividades por el aniversario 476 de Valledupar se extenderán hasta el domingo 11 de enero. En el parque La Provincia se llevará a cabo ‘Valledupar al Río 476’, una jornada de música y folclor que iniciará a la 1:00 p. m. y contará con la presentación de los artistas vallenatos Yader Romero, Jhon Mindiola, El Combo del Morre, Carlos Tobio, Rafa Daza, Camila Córdoba, Mando Ruiz, Jasleidy y Danny Gil. La entrada será gratuita.

Las boleterías para el ingreso al concierto en el parque de la Leyenda Vallenata podrán reclamarse en los tres puntos habilitados: Alcaldía de Valledupar, Casa de la Cultura y Zona Creativa, ubicada en la Calle 14 # 8-53.