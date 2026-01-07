Pese a que fue trasladado a una clínica en el municipio de Bosconia, en un intento por salvarle la vida, el joven Sebastián Arrieta Martínez, de 16 años, perdió la vida como consecuencia de un accidente de tránsito que tuvo lugar en la vía Mandiguilla- Arjona, el pasado lunes 5 de febrero en horas de la tarde.

El menor de edad conducía un motocarro en compañía de una adolescente, que logró lanzarse del vehículo antes de que cayera al abismo desde un puente en la vía terciaria. Se conoció además que Arrieta Martínez no tenía la práctica o experiencia necesaria para conducir dicho tipo de motocicleta por lo cual perdió el control hasta chocar contra un objeto fijo y finalmente caer.

Tras la caída quedó gravemente herido con trauma cráneo encefálico severo y politraumatismos. La comunidad ayudó a sus familiares para trasladarlo al Hospital Inmaculada Concepción de Chimichagua, de donde fue remitido a la Clínica Sinais Vitais de Bosconia, donde falleció.

Además se estableció que la otra menor de edad involucrada en los hechos resultó lesionada en una de sus piernas sin revestir gravedad.

Sebastián formaba parte de la Selección de Canotaje del Cesar y representó al departamento, en el último campeonato, realizado en Guatapé departamento de Antioquia. Desde que iniciaron las prácticas de este deporte en la Ciénaga de Zapatosa mostró su interés y al mostrar sus habilidades fue aceptado en el equipo.

Ahora su familia que es de escasos recursos han emprendido una campaña para la recolectar fondos y trasladar el cuerpo desde Bosconia a Chimichagua, donde será sepultado.