El incremento del pasaje de transporte público y del sistema de Transporte Masivo, Transmetro, que se estima en 400 pesos, aún no ha sido definido oficialmente y se encuentra en etapa de evaluación por parte de la Junta correspondiente.

Libardo García, director del Área Metropolitana de Barranquilla, (AMB), señaló que aún no se tiene información. “Estamos haciendo el estudio de costos para calcular el impacto del salario mínimo expedido por el gobierno nacional sobre la tarifa. Estamos revisando el impacto en el mínimo en la canasta de costos, según eso se ajusta la tarifa”.

Cabe destacar, que inicialmente el aumento se había estimado en 200 pesos pero en ese momento se desconocía que que el salario mínimo fue fijado por el Gobierno nacional vía decreto en 2 millones de pesos incluyendo el auxilio de transporte.

Ante este nuevo escenario los transportes pidieron que el reajuste fuera de 400 pesos, teniendo en cuenta que el nuevo salario mínimo y además el alza del combustible para lograr mantener la operación del sistema.

Geovanny Ramos Geraldino, presidente de la Asociación de Transportadores del Atlántico, explicó que la propuesta ya fue presentada y que la decisión podría tomarse en el transcurso de esta semana.

Según se indicó, aunque el aumento sería uno de los más altos registrados en los últimos años, no todo el ajuste impactaría directamente al transportador.

Sostuvo que dentro del valor proyectado se incluye el llamado factor de calidad, un componente destinado a la renovación del parque automotor y a la mejora del servicio.Ramos dijo que espera que salga la resolución oficial, para explicar con mayor detalle la composición del incremento.

No obstante, puso de presente que este ajuste tarifaria ya fue anunciado en otras ciudades del país con incrementos similares o superiores: Cali aumentará el pasaje en 500 pesos, Medellín en 450, mientras que Bogotá aprobó un alza de 350 pesos.

Recalcó que el caso de Bogotá es distinto, ya que cuenta con un sistema de transporte masivo totalmente integrado y recibe subsidios del distrito que, según estimaciones, alcanzan cerca de 2 billones de pesos anuales, mientras que el sistema de transporte local no recibe ningún tipo de subsidio.

Mientras AMB ajusta del ajuste la tarifa definitiva permanece el costo actual de $3.300 pesos en días ordinarios, $3.400 los festivos y domingos.