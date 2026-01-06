La Policía Nacional, a través del Grupo de Manejo de Emergencias y Desastres (PONALSAR), adelantó jornadas de acompañamiento y prevención en playas del municipio de Puerto Colombia y del corregimiento de Salgar, con el objetivo de fortalecer la cultura de la autoprotección y garantizar la seguridad de quienes visitan estos espacios turísticos.

Las actividades se desarrollaron en las playas de Miramar y Pradomar, en Puerto Colombia, así como en Solinilla y Country, en Salgar, donde uniformados realizaron campañas de sensibilización dirigidas a la comunidad y a los turistas, orientadas a la identificación de riesgos y al comportamiento seguro en zonas costeras.

Durante las jornadas, la Policía brindó recomendaciones sobre los principales peligros en el mar, la exposición prolongada al sol y el consumo de bebidas alcohólicas, especialmente al conducir o ingresar al agua bajo sus efectos. Asimismo, se insistió en la importancia del cuidado permanente de los niños y de los objetos personales.

Como parte de las acciones preventivas, las autoridades destacaron la necesidad de acatar las indicaciones del personal policial y de los salvavidas, con el fin de evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y la integridad de los ciudadanos.

El comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, señaló que estas jornadas buscan generar mayor conciencia ciudadana. “Nuestro compromiso es proteger la vida y acompañar de manera permanente a propios y visitantes para que disfruten de las playas de forma segura”, afirmó.

La Policía Nacional reiteró su llamado a la ciudadanía para que adopte comportamientos responsables y siga las recomendaciones de las autoridades, contribuyendo así a unas playas más seguras y a un turismo responsable en el departamento.