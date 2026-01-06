El Ministerio de Educación Nacional anunció este martes que activó un plan de choque del sector educativo en todo el país, para garantizar el acceso, la permanencia y la continuidad en el sistema educativo de niñas, niños y jóvenes migrantes venezolanos, así como de la población colombiana, en el marco del inicio del año escolar 2026.

Esta estrategia hace parte de las acciones prioritarias, con especial énfasis en zonas de frontera y territorios que enfrentan mayores desafíos derivados de la migración y contextos de conflictividad.

“El plan contempla acompañamiento técnico, presencia institucional y trabajo articulado con las entidades territoriales certificadas en educación, con el fin de fortalecer la capacidad de respuesta del sistema educativo oficial”, señaló la cartera.

Se priorizan acciones en los departamentos de La Guajira, Arauca, Norte de Santander con énfasis en la región del Catatumbo, Vichada y Cesar, donde se reforzará la atención a las comunidades educativas.

El plan incluye la identificación y habilitación de cupos escolares, el acompañamiento a los procesos de matrícula y permanencia, y el apoyo directo a las secretarías de educación para garantizar la continuidad educativa.

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional invita a madres, padres y cuidadores, tanto de población colombiana como migrante, a matricular a sus hijas e hijos en las instituciones educativas oficiales y a acercarse a las secretarías de educación de sus territorios para recibir orientación sobre cupos disponibles y procesos de matrícula.

Asimismo, invita a los jóvenes a aprovechar la gratuidad en la educación superior.