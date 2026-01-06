La designación del rector temporal de la Universidad del Atlántico, Rafael Castillo Pacheco, por parte del Ministerio de Educación se encuentra bajo la lupa de varios expertos y juristas debido a la grave riesgo jurídico que puede acarrear la falta de una posesión oficial del funcionario para el cargo en la institución.

Hasta el momento, ni la Gobernación del Atlántico, ni el Consejo Superior han realizado diligencia alguna de posesión, ni tampoco existen documentos o actuaciones administrativas que acrediten dicho acto.

Ante este panorama, el abogado Iván Cancino explicó a EL HERALDO que en su concepto profesional cualquier acto realizado por Castillo Pacheco al interior de la alma mater no tiene validez.

“Estoy absolutamente seguro que cualquier nombramiento en un cargo debe posesionarse de alguna manera ante el Ministerio de Educación, en este caso tendría que hacerlo independientemente de que no se ha arreglado sus procesos en la Procuraduría, entonces si no lo hace cualquier cosa bajo su firma es una falsedad y no tiene validez”, declaró.

Puso de presente entonces que: “yo advertí esta situación en su momento con la firma de los diplomas de los graduandos del mes de diciembre, porque son unos documentos ilegítimos con su firma. Inclusive, en su momento esos diplomas fueron firmados por el Leyton Barrios y los mandaron a modificar para que tuviera la firma de Castillo Pacheco, eso es completamente irreversible”.

Con respecto a los procesos que atraviesa el rector temporal de Uniatlántico, Cancino señaló que: “hay que poner más lupa sobre las contrataciones, no es posible que las universidades públicas se vuelvan un espacio para hacer política, y eso es lo que está pasando con la designación del nuevo rector, a vísperas de las elecciones presidenciales”.

De esta manera, otros expertos señalaron también que la ausencia de posesión abre un riesgo jurídico significativo, ya que el artículo 425 del Código Penal colombiano tipifica como delito la usurpación de funciones públicas, cuando una persona ejerce actos propios de un cargo sin autorización legal.

Cabe recordar que en su momento el rector actual Rafael Castillo declaró a la opinión pública que su designación no requería de un acto de posesión, y que esto fue avalado por el Ministerio de Educación y el Consejo Académico.