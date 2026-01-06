Durante el fin de semana, la Alcaldía de Barranquilla, en articulación con la empresa Triple A, adelantó jornadas de limpieza en rejillas de desagüe y canales de la ciudad, con el fin de mitigar riesgos asociados a la temporada de lluvias y garantizar el adecuado funcionamiento del sistema de drenaje.

De acuerdo con el reporte de Triple A, los operarios de aseo recolectaron 71,4 toneladas de residuos sólidos que habían sido arrojados o arrastrados hacia las corrientes de agua. Entre los desechos retirados se encontraron sedimentos como arena y piedras, restos de poda, icopor, residuos domésticos y objetos voluminosos.

Según las autoridades, gran parte de estos residuos fueron dispuestos de manera inadecuada en calles, andenes y esquinas, desde donde terminaron siendo arrastrados por las lluvias, generando obstrucciones en los canales y rejillas de desagüe.

Estas acciones hacen parte del trabajo articulado que lidera el alcalde Alejandro Char a través de la estrategia Barranquilla Limpia y Linda, con la cual el Distrito viene interviniendo puntos críticos de acumulación de basura en distintos sectores de la ciudad.

Sin embargo, la Administración Distrital reiteró el llamado a la ciudadanía para asumir mayor responsabilidad en la disposición de los residuos y evitar arrojarlos a las vías o a las corrientes de agua, especialmente durante los episodios de lluvia.

En ese sentido, el Distrito insistió en la importancia de fortalecer la cultura ciudadana y el cuidado del medioambiente, destacando que una correcta gestión de los desechos es clave para mantener la ciudad limpia y prevenir emergencias por taponamientos en el sistema de drenaje.

“Esto nos obliga a anticiparnos con un plan de contingencia. Desde la gestión de residuos, es clave reforzar la educación ciudadana, mantener las medidas correctivas y, sobre todo, incrementar las jornadas de limpieza y recolección en puntos críticos de la ciudad”, explicó Dina Luz Pardo, jefe de la Oficina de Servicios Públicos.

Al cierre de 2025, la estrategia Barranquilla Limpia y Linda reportó la recuperación de 66 puntos críticos, con la transformación de más de 61.524 metros cuadrados de espacio público que anteriormente eran focos de contaminación e inseguridad. Estas intervenciones han impactado directamente a más de 100.000 habitantes de la ciudad.

En términos ambientales, el Distrito destacó que estas acciones representan una reducción anual equivalente a 42.319 toneladas de CO₂, contribuyendo a la mejora de la calidad del aire en Barranquilla.

Finalmente, la Alcaldía reiteró que el compromiso ciudadano es fundamental para la sostenibilidad de estas acciones, e hizo un llamado a disponer correctamente los residuos sólidos, separar en la fuente para fortalecer el reciclaje y sacar la basura de acuerdo con la frecuencia de recolección establecida por la empresa Triple A.