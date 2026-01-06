Hay opiniones divididas entre algunos estudiantes de la Universidad del Atlántico con respecto a lo que fue la aprobación del nuevo calendario académico y el retorno a clases en los próximos días tras más de dos meses de paro.

Durante una mesa de garantías, que se llevó a cabo el pasado lunes, el rector temporal Rafael Castillo aprobó la reanudación de las actividades académicas a partir del 15 de enero para todos aquellos que tienen notas pendientes del semestre anterior, y que buscan graduarse en este mes de abril.

Sin embargo, aunque muchas facultades estuvieron de acuerdo con la medida, otras como la Ingeniería y Ciencias Básicas manifestaron sus reservas frente a las fechas fijadas.

“En nuestra facultad hay un temario muy extenso que no se logró evaluar y las evaluaciones siempre son un poco más pesadas que otras, así que teniendo en cuenta el poco tiempo que habrá para presentar estas dos actividades muchos van a tener una sobrecarga. Y en caso de tener un supletorio también va a estar muy encima, y eso que solo estamos hablando de una materia, no me quiero imaginar la evaluación que hagamos para todas”, comentó un estudiante quien pidió reserva de su nombre.

Puso de presente que: “esto no aplica solo para ingeniería, hay otras facultades que tienen que hacer laboratorios para completar una nota y en una semana no van a hacer eso y además el examen final del corte”.

Otras críticas se centraron en la imposibilidad de retirar materias durante este semestre de emergencia.

“Nosotros queremos volver a clases ante todo, y no pedimos un semestre de emergencia para retirar materias, pero ante lo enredado que quedó, a muchos les va a tocar retirar para no perder un semestre”, comentó un estudiante de la facultad de arquitectura.

De esta manera, es importante recordar que el inicio de clases está pactado para el 15 de enero, mientras que los exámenes finales se darían entre el 26 y el 31 de enero, y los supletorios se llevarían a cabo entre el 27 de enero y el 2 de febrero. Las habilitaciones se harían entre el 3 y el 4 de febrero.

Así las cosas, el semestre anterior finalizará el 9 de febrero y el comienzo de las actividades para el 2026-l sería el 9 de marzo.