En una clínica de Barranquilla, Atlántico, murió Óscar Rafael Camargo Brito, quien había resultado gravemente herido en un atentado sicarial el pasado 30 de diciembre en el perímetro urbano del municipio de Maicao, La Guajira.

En el mismo hecho, resultó lesionado un peluquero identificado como Guillermo González y el presunto sicario, Grinolfo Marcial González.

El caso se registró en la calle 15 con carrera 13, esquina, de la municipalidad fronteriza.

Según la información preliminar, la víctima se entraba parqueado en el lugar en mención en una camioneta marca Toyota Fortuner, de color blanco y placa MBK 920, cuando llegaron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta, quienes se le acercaron por la ventada del piloto. El que hacía las veces de parrillero sacó un arma de fuego y le propinó varios disparos, uno de los proyectiles alcanzó al peluquero de manera accidental.

Se conoció que durante la escapada, alguien les alcanzó a disparar a los sicarios, logrando impactar a uno de ellos, quien cayó en el pavimento, mientras que el cómplice logró huir con rumbo desconocido.

Por su parte, los lesionados fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial local, donde debido a la gravedad de las heridas, fue remitido Camargo Brito a una clínica de la capital del Atlántico, donde los galenos en turno oficializaron muerte en la mañana de este jueves 8 de enero.

La captura

La entidad policial reveló que el procedimiento se registró luego de que la central de comunicaciones de la Estación de Policía Maicao recibiera el reporte de una persona de sexo masculino herida por proyectil de arma de fuego. De manera inmediata, se activó el plan candado, permitiendo la rápida reacción de las patrullas que se encontraban cerca del lugar de los hechos.

Durante el desplazamiento, los patrulleros escucharon detonaciones de arma de fuego y, por señalamiento de la ciudadanía, iniciaron el seguimiento de dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta. En ese momento, observaron cuando el conductor abandonó al parrillero, quien fue identificado posteriormente como Grinolfo Marcial González, el cual presentaba una herida por arma de fuego a la altura del fémur derecho. El capturado fue auxiliado y trasladado por la Policía Nacional a la clínica Maicao, donde recibió atención médica.

Al lugar de los hechos hizo presencia personal de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), quienes, mediante el análisis de vídeos de cámaras de seguridad de establecimientos aledaños, lograron establecer que la persona abandonada en la motocicleta fue quien accionó el arma de fuego que causó las lesiones a los dos ciudadanos. En consecuencia, se procedió a materializar sus derechos como persona capturada y fue dejado a disposición de la autoridad judicial competente por el delito de homicidio en grado de tentativa.

Asociado a una banda

A mediados de diciembre del año 2017, la Fiscalía General de la Nación desarticuló en La Guajira una organización dedicada al contrabando y comercialización de vehículos de alta gama hurtados en Venezuela.

Entre los capturados, en total seis, se encontraba Óscar Rafael Camargo Brito, a quienes les imputaron cargos por los delitos de contrabando, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer, favorecimiento y facilitación al contrabando y falsedad ideológica, en calidad de intervinientes, los cuales fueron aceptados por todos.

Según la investigación de la Fiscalía, ‘la organización introducía al país vehículos de alta gama, con reporte de hurto en Venezuela que ingresaban por trocha, evadiendo el control de las autoridades, para luego legalizarlos con documentos adulterados en Colombia’.

La entidad señaló que los vehículos eran legalizados en Maicao y se comercializaban en el departamento y en el interior del país.