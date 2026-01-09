Dos hombres resultaron gravemente heridos luego de ser atacados con proyectiles de arma de fuego en el perímetro urbano de Riohacha.

Las autoridades se encuentran en la verificación de las identidades de las víctimas del atentado.

La acción delincuencial se registró en la tarde de este jueves 8 de enero, en un lote ubicado sobre la calle 40 con carrera 7D, en la capital de La Guajira.

Según la información preliminar, hasta el lugar llegaron dos individuos a bordo de una motocicleta. El parrillero sacó una pistola calibre 9mm, disparó en repetidas oportunidades y al ver que lograron su cometido, huyeron con rumbo desconocido.

Por su parte, los baleados fueron auxiliados y trasladados a un centro asistencial local, donde, al parecer, permanecen en estado crítico.

Al lugar de los hechos y a la clínica llegaron investigadores del Laboratorio Móvil de Criminalística de la Policía Judicial para realizar los actos urgentes. Así como personal de la Sijín e Inteligencia Policial para tratar de establecer los móviles del crimen y la captura de los responsables.