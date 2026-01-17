Pese a la orden judicial que con una medida cautelar pretendió suspender la construcción de las corralejas en la ciudad de Sincelejo, esto no se cumplió.

Los encargados del montaje de los más de 20 palcos que conformarán la monumental Plaza Toro Bravo continuaron con sus labores que, por demás, se convierten en un atractivo para nativos y visitantes que llegan hasta el sitio a apreciar la construcción.

Una de las consideraciones que tuvo el juez de tutela para ordenar la parálisis de la construcción de la corraleja era que no tenía la licencia para ello, sin embargo, el hecho está superado porque la Curaduría Urbana Primera de Sincelejo a través de la Resolución N° 0010 del 15 de enero se la otorgó.

El arquitecto Aris Lucas Castellano le concedió a Jesús David Tovío Morales la licencia urbanística de construcción en la modalidad de obra nueva para los palcos temporales de las corralejas en las Festividades del 20 de Enero 2026 en un predio que es de propiedad de la Sociedad Inversora Los Ángelas S.A.S. ubicada en el kilómetro 1 de la vía Sincelejo-Sampués.

Son 40 mil metros cuadrados los que están dispuestos para dicho fin.

La curaduría aprobó los planos arquitectónicos presentados porque “cumplen con las normas pertinentes aplicables a la materia, con el diseño estructural de esta edificación”.