La Procuraduría General de la Nación inició una acción preventiva para indagar si se cumplieron los protocolos de seguridad durante las corralejas realizadas en Campo de la Cruz, Atlántico, donde el pasado domingo se registró la caída de un techo.

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El hecho, que no dejó víctimas fatales, llevó al Ministerio Público a solicitar a la administración municipal información detallada sobre los planes logísticos adoptados para garantizar la seguridad del evento, así como las medidas implementadas para minimizar los riesgos en este tipo de actividades tradicionales.

En ese sentido, la Procuraduría Provincial de Barranquilla busca establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que ocurrieron los hechos, además de verificar las acciones desplegadas por la Alcaldía dentro de sus competencias.

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Como parte del proceso, la entidad requirió a la alcaldesa de Campo de la Cruz un informe que incluya las condiciones técnicas de instalación y supervisión de los palcos, las medidas de prevención adoptadas y la respuesta institucional frente a la emergencia, en el marco de la Gestión del Riesgo de Desastres.

Adicionalmente, funcionarios del ente de control realizaron una inspección en el municipio con el fin de corroborar las condiciones en las que se produjo el incidente, recopilar información y hacer seguimiento a las actuaciones de las autoridades locales.

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La Procuraduría también reiteró a las autoridades territoriales la importancia de cumplir con las disposiciones establecidas en la circular 004 del 30 de junio de 2022, relacionada con las medidas para la gestión del riesgo durante festividades tradicionales en Colombia.

Con esta actuación, el ente de control busca prevenir nuevas situaciones que pongan en riesgo la integridad de los asistentes a este tipo de eventos.

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