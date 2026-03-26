A tempranas horas de este jueves 26 de marzo, la Alcaldía de Barranquilla junto con la Personería, el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla y la Policía Metropolitana de Barranquilla, adelantaron una inspección en la ‘Casa de los Gatos’, un inmueble ubicado en la calle 93 con carrera 46, tras recibir un sinnúmero de denuncias sobre el estado de los animales -entre gatos y perros- que habitan en este espacio.

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Juan Camilo Fuentes Pumarejo, exconcejal del partido Conservador y animalista, manifestó que el operativo consta de varios procesos; entre ellos la verificación del estado de los animales, dependiendo a su salud serán reubicados hasta un sitio donde sus necesidades básicas sean priorizadas.

“La Alcaldía de Barranquilla hace presencia, la Personería, todas las entidades de la Alcaldía de Barranquilla, las inspecciones están aquí hoy para garantizar que los animales que se encuentran ubicados en esta casa estén en buenas condiciones (...) Durante varios años se han presentado inconvenientes en esta vivienda, donde hay animales en mal estado, que hay más de 40 animales que están allí, que necesitan intervención por parte de la Alcaldía y que también se han permitido o se han presentado casos de maltrato”, explicó Fuentes.

No obstante, el exconcejal explicó que el operativo no está solamente enfocado en los animales que habitan en la casa, sino también el espacio público que por años ha estado bloqueado por la maleza, obstáculos que las mismas residentes han ubicado y el propio temor de ser mordidos por los canes que se posan sobre los muros de la vivienda.

Carlos Martelo Empieza la extracción de animales de la "Casa de Los Gatos", los canes han sido resguardados en las patrullas animales.

“Aquí no estamos solamente por los animales que están allí, sino para todas las personas que pasan, que han sido mordidas y agredidas, no hay control, están en mal estado los animales que se encuentran allí y que hoy, gracias a la denuncia ciudadana, -porque fue la ciudadanía la que presentó la denuncia- hoy la Alcaldía de Barranquilla toma cartas sobre el asunto y las inspecciones de policía vinieron a intervenir a verificar primero el estado de los animales y garantizar su reubicación primero para que estén en un buen estado”, manifestó.

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