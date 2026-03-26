La Gobernación del Atlántico socializó el proyecto del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad (SIES), una iniciativa que contempla la instalación de 411 cámaras de videovigilancia con inteligencia artificial en 18 municipios que no hacen parte del área metropolitana de Barranquilla.

Durante el encuentro, liderado por la Secretaría del Interior, alcaldes y representantes locales manifestaron su respaldo a esta estrategia tecnológica que busca fortalecer la seguridad ciudadana, optimizar el monitoreo en tiempo real y mejorar la capacidad de reacción de las autoridades en sus territorios.

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El sistema incluirá cámaras con reconocimiento de placas para la detección de vehículos robados, dispositivos fijos y equipos con cobertura de 360 grados, lo que permitirá una vigilancia más eficiente en puntos priorizados de cada municipio.

Además, contará con un centro de control principal en el comando del Departamento de Policía Atlántico, en Sabanalarga, y un sistema espejo en el nuevo Centro de Operaciones de Emergencia que se construye en el CACOM 3, en Malambo, garantizando continuidad del servicio y capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.

El secretario del Interior, José Antonio Luque, destacó que este proyecto permitirá integrar esfuerzos entre las autoridades y anticiparse a las dinámicas delictivas. “Este sistema no solo fortalece la capacidad tecnológica del departamento, sino que nos permite integrar esfuerzos, anticiparnos al delito y actuar con mayor contundencia frente a cualquier situación que afecte la tranquilidad de los atlanticenses”, afirmó.

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El funcionario también subrayó que la iniciativa representa un avance significativo en la forma de abordar la seguridad en el territorio. “Estamos dando un salto cualitativo en materia de seguridad, llevando herramientas de inteligencia artificial a municipios que hoy requieren mayor presencia institucional”, agregó.

Desde los municipios, los mandatarios coincidieron en el impacto positivo que tendrá la implementación del sistema. La alcaldesa de Campo de la Cruz, Vanessa Torres, resaltó que la videovigilancia será clave para enfrentar problemáticas como el abigeato en zonas rurales.

Por su parte, el alcalde de Baranoa, Edison Palma, aseguró que este tipo de inversiones no solo mejoran la capacidad operativa, sino que también fortalecen la confianza ciudadana. En la misma línea, el alcalde de Polonuevo, Óscar Avilez, destacó que las cámaras permitirán un mayor control del territorio y una respuesta más oportuna frente a los hechos delictivos.

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El proyecto, que entrará próximamente en fase de construcción, cuenta con una inversión de 45 mil millones de pesos, financiados con recursos del Ministerio del Interior, a través de Fonsecon, y de la Tasa de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Con esta apuesta, el Atlántico busca fortalecer su infraestructura tecnológica en seguridad y avanzar hacia un modelo más moderno y articulado, especialmente en municipios que históricamente han tenido menores capacidades en este frente.

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