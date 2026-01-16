En desarrollo del primer consejo barrial del 2026 la alcaldía de Cartagena anunció la construcción de vías para Barrios Unidos.

En el espacio de diálogo directo los líderes comunitarios y habitantes de seis sectores expusieron sus principales inquietudes y necesidades ante la administración y estas fueron atendidas por el alcalde Dumek Turba Paz.

“El primer consejo barrial que hicimos siendo yo alcalde fue aquí, en Barrios Unidos. Esta comunidad está dentro de nuestro Plan de Desarrollo y queremos que tenga las mejores condiciones de vida. Nosotros escuchamos siempre sus peticiones”, destacó Turbay.

Como resultado del consejo barrial, la Secretaría de Infraestructura también dejó establecidos compromisos para avanzar en la recuperación de la malla vial en sectores priorizados, tras visitas técnicas y sociales realizadas por su equipo de profesionales especializados. En otras solicitadas se procederá con la debida inspección.

Cortesía alcaldía de Cartagena

En Villas de Aranjuez, se evaluó el tramo comprendido entre la esquina del CDI y el canal, con una longitud aproximada de 232 metros lineales, así como la Transversal 75, donde se proyectan dos intervenciones: un primer tramo de 140 metros y un segundo de 250 metros lineales. De igual forma, se dejó en agenda la revisión del sector Península (callejón La Finquita).

En Colombiatón intervendrán las manzanas 1 y 2, con tramos aproximados de 110 y 100 metros lineales, respectivamente, pendientes de visita técnica definitiva. Así mismo, quedó pendiente la visita técnica a otra calle de 50 metros lineales de este barrio, solicitada por la comunidad.

En Bicentenario avanzará la evaluación del entorno vial que facilite la circulación del sistema de transporte masivo Transcaribe, atendiendo una solicitud reiterada de la comunidad para mejorar las condiciones de acceso y movilidad.

Uno de los anuncios más importantes del consejo barrial fue la construcción del nuevo colegio público bilingüe Cecilia Porras, una institución educativa que impulsará el bilingüismo desde la primera infancia y fortalecerá la enseñanza de una segunda lengua en la comunidad.

Este nuevo colegio representa una apuesta clara por la calidad educativa y por brindar igualdad de oportunidades a los niños y jóvenes de Barrios Unidos.

Además, la comunidad solicitó al alcalde Dumek Turbay y al director del DATT, José Ricaurte, el fortalecimiento de la señalización vial en zonas críticas, especialmente en los alrededores de instituciones educativas, donde el flujo de estudiantes es constante.

Entre las peticiones se encuentran la implementación de mayor señalización preventiva, demarcación de cebras y zonas de parqueo, así como la presencia de ayudantes de tránsito en horas pico para regular el flujo vehicular y garantizar la seguridad de peatones y conductores.

Y en materia deportiva, la comunidad solicitó la reconstrucción del polideportivo del sector, incluyendo el arreglo general de la cancha, la adecuación de aros de baloncesto, porterías y la dotación de implementos para la práctica del deporte.

El alcalde Dumek Turbay anunció que, junto al IDER, se llevará toda la oferta institucional de recreación y deporte, incluyendo programas comunitarios y escuelas deportivas, con el objetivo de fomentar el uso adecuado del tiempo libre y fortalecer el deporte como herramienta de integración social.