Un total de 16.992 personas que realizaron el trámite de su cédula de ciudadanía y tarjeta de identidad en las diferentes sedes de la Registraduría en el departamento del Cesar no se han acercado a reclamar su documento.

Lea: Firman convenio docente a favor de estudiantes del sector salud

De los documentos pendientes por reclamar, 9.217 son cédulas de ciudadanía y 7.775 son tarjetas de identidad. Para reclamarlos, los ciudadanos deben acercarse a la sede de la Registraduría donde realizaron el trámite, de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

De igual manera, la entidad indicó que las personas que tramiten la cédula amarilla con hologramas tienen un plazo máximo de un año para reclamarla, contado desde la fecha en la que el documento está disponible para entrega, y para quienes tramiten la cédula de ciudadanía digital en policarbonato, el plazo es de dos años.

Lea: Hombre muere tras ataque a tiros en La Nevada, Valledupar

Mientras que las tarjetas de identidad podrán ser reclamadas hasta su fecha de vencimiento. De no ser así, estas serán devueltas a las oficinas centrales de la Registraduría Nacional para su destrucción, teniendo en cuenta los riesgos administrativos y civiles que conllevan el mantenimiento, la custodia y el inventario de los documentos de identidad.

En este sentido, la Registraduría Nacional del Estado Civil hace un llamado a los colombianos para que reclamen su documento de identidad, ya que es indispensable para realizar trámites, acceder a los servicios del Estado y en el caso de la cédula de ciudadanía, es el único documento válido para ejercer el derecho al voto