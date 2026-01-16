La Universidad Popular del Cesar -UPC- y el Hospital Rosario Pumarejo de López suscribieron un Convenio Marco Interinstitucional y de Docencia–Servicio, que fortalece la formación del talento humano en salud y amplía los escenarios de práctica académica para los estudiantes de la institución.

Lea: Hombre muere tras ataque a tiros en La Nevada, Valledupar

El acuerdo fue firmado por el rector de la UPC, Rober Romero Ramírez, y el agente especial interventor del HRPL, Anselmo José Hoyos Franco, el cual permitirá a los estudiantes de programas técnicos, tecnológicos, profesionales y de posgrado, especialmente de la Facultad de Ciencias de la Salud y del programa de Psicología, desarrollar sus prácticas formativas en el principal hospital público de la región, con prioridad en los cupos de práctica frente a otras instituciones, bajo estrictos estándares de calidad, ética y seguridad del paciente.

El rector Rober Romero Ramírez destacó el alcance estratégico del convenio para el futuro académico de la Universidad: “Este convenio le va a permitir a nuestros estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud y de otras facultades, desarrollar sus prácticas en esta importante institución de la región, lo que nos permitirá avanzar en la creación de nuestro programa de Medicina”.

Lea: Aguachica dio inicio a sus Carnavales con el primer pregón y la elección de reina 2026

Por su parte, el agente interventor del Hospital Rosario Pumarejo de López, Anselmo José Hoyos Franco, resaltó el impacto de esta alianza para el hospital y la región: “Para mí es un orgullo firmar este convenio porque representa un paso importante para la apertura de la Facultad de Medicina de la Universidad Popular del Cesar. Desde el hospital queremos abrir las puertas para que los estudiantes cuenten con un sitio de práctica cercano, oportuno y con la calidad con la que prestamos nuestros servicios”.

La vigencia es de 10 años y establece la creación del Comité Docencia–Servicio (CODAS), instancia encargada de coordinar, evaluar y garantizar el adecuado desarrollo de las prácticas, los proyectos de investigación y los programas de extensión, asegurando el cumplimiento de la normatividad nacional y los más altos estándares académicos y asistenciales.