En el municipio de Aguachica, segunda ciudad del departamento del Cesar, se celebrarán los carnavales, organizados por el Gobierno de la alcaldesa, Greisy Roqueme, a través del Instituto Municipal de Deportes, Recreación y Cultura, Imdrec.

Como actividades principales se ha realizado el ‘primer pregón carnavalero’, una celebración que reunió a propios y visitantes en torno a la identidad cultural del municipio.

Las principales calles se convirtieron en un escenario festivo donde comparsas, danzas y expresiones musicales tradicionales despertaron el entusiasmo colectivo, reafirmando el Carnaval como un espacio de integración, orgullo y herencia cultural para los aguachiquenses.

Durante la jornada, el alcalde encargado, Isaac Holguín Felizzola, resaltó el comportamiento ejemplar de la comunidad, destacando el ambiente de convivencia, respeto y alegría responsable con el que se desarrolló el primer pregón. El mandatario subrayó que estas fiestas reflejan el compromiso ciudadano por vivir el Carnaval de manera organizada y en paz.

También fue elegida la reina de estas fiestas carnestolendas, siendo María Fernanda Jaime Muñoz, una joven de 21 años, quien representa la alegría del municipio.

La soberana es profesionalen Deportes, egresada de la Universidad del Magdalena, con formación normalista, y una trayectoria que refleja disciplina, compromiso y amor por las expresiones artísticas y culturales. Su pasión por el Carnaval se manifiesta desde la infancia, etapa en la que inició su camino en la danza, consolidándose como una digna embajadora de las tradiciones, llevando con elegancia y orgullo el legado de sus raíces. También fue ganadora del Reinado del Carnaval.