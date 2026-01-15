El presidente Gustavo Petro anunció que comenzará a bajar el precio de la gasolina.

Esto debido a que, según él, se pagó la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc.

Petro, al responder los cuestionamientos del expresidente Álvaro Uribe Vélez por la gigantesca deuda del país, dijo que esta ha sido para cumplir con otras obligaciones.

“Su amigo Duque nos dejó una deuda de 70 billones de pesos del subsidio a la gasolina que nos dejó, nosotros la pagamos completica en mi gobierno y, al contrario que hicieron ustedes, le entregaremos un superávit en el FEPC al próximo gobierno. Siempre hay diferencia en que recibamos de Duque, un FEPC con una deuda de 70 billones y la entreguemos con superávit ahora, debería felicitarnos,expresidente Uribe. Nosotros no nos endeudamos para aumentar el gasto, sino para pagarle las deudas que ustedes le dejaron a la nación”, señaló Petro en su extenso trino.

Tras los reclamos al exmandatario, el jefe de Estado sostuvo: “Porque ya pagamos la deuda del Fepc y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país, que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina“.

En su momento, el presidente de la República sostuvo que “saldar la cuenta del Fepc, que es el diferencial de precios internacionales de la gasolina y el diésel con los nacionales, pagados con recursos presupuestales, es uno de los mayores errores de política fiscal de los últimos tiempos”.

De hecho, reiteró que los $72,8 billones desembolsados para saldar el déficit del Fepc son una de las causas centrales del déficit fiscal, lo que en su momento uno de los ejecutivos de Ecopetrol negó que esa cifra pueda señalarse como la raíz de la crisis.

“Esa deuda no debió haberse establecido. La obsesión de Duque de mantener el apoyo de los sectores más ricos de la sociedad y la clase media alta, llevó a una aberración en el presupuesto de lucha contra el covid. Billones de pesos del erario se entregaron como subsidio a los más ricos del país, mientras la pobreza se disparó a niveles que constituyen un record histórico y que mi gobierno está bajando sustancialmente”, señaló en ese momento el jefe de Estado.