El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, advirtió este jueves que en el departamento bajo su mando no aplicará el polémico decreto de emergencia económica del gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Antioquia inaplicará por excepción de inconstitucionalidad el decreto que fijó una abusiva carga tributaria dentro de la emergencia económica. Esto significa que hasta que la Corte Constitucional no falle de fondo, Antioquia no aplicará este decreto que impuso Petro”, sentenció el mandatario departamental.

Agregó en este sentido Rendón que este tipo de medidas del Ejecutivo comprenden una gran afectación a los recursos del departamento, que se puede evitar mientras que el máximo tribunal defensor de la Carta Magna emite su providencia al respecto.

“Para Antioquia esto es una amenaza a la autonomía fiscal de las regiones y por eso la Constitución nos da una herramienta de defensa inmediata frente a actos que desbordan los cauces constitucionales”, explicó el gobernador.

Y cuestionó finalmente el hecho de que Petro imponga este tipo de medidas que afectan la economía de las regiones.

“La urgencia del Gobierno no puede ser un cheque en blanco para ignorar el diseño constitucional del sistema tributario en Colombia. La Constitución es la norma de normas. Ningún acto administrativo o ley está por encima de nuestra Carta Magna”, expuso Rendón.