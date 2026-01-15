La directora administrativa del Senado, Astrid Salamanca, notificó en una carta al presidente del Congreso, el senador Lidio García, del Partido Liberal, que el recorte en el presupuesto del Legislativo dejaría sin sistema antidrones al Capitolio Nacional, entre otros asuntos.

En la misiva se informa que, mediante el Decreto 1477 del 30 de diciembre de 2025, se asignaron las apropiaciones presupuestales de la entidad para el 2026, “las cuales, comparadas con el presupuesto final apropiado a 31 de diciembre de 2025 y con el anteproyecto de presupuesto 2026, son inferiores en un 2 % y 35 %, respectivamente”.

Advierte en este sentido la dependencia del Legislativo que “no se atendió la solicitud de presupuesto presentada en el anteproyecto 2026 y tampoco hay incremento presupuestal para la presente vigencia con relación al 2025, lo que representa para la entidad una gran preocupación, ya que no se podrán cubrir todos los gastos de funcionamiento en que incurre el Senado de la República, los cuales van a incrementarse entre el 5,1 % (IPC 2025) y el 23 % (incremento del salario mínimo legal), según el tipo de gasto”.

“El panorama es aún más preocupante” para el presupuesto de inversión, se lee, pues los $60.435.616.147 “fueron apropiados en su totalidad al proyecto de mejoramiento de las condiciones de seguridad y oportunidad en los desplazamientos de los servidores públicos del Senado”, dejando sin recursos a otros proyectos como el del fortalecimiento y actualización de los sistemas de información y de la plataforma tecnológica del Senado. Igualmente, el de actualización del sistema integrado de seguridad del Congreso, con el que “se estimaba, entre otros, cubrir la modernización del recinto de la plenaria del Senado de la República, la adquisición de equipos PC, impresoras y escáneres. Igualmente, adecuar el suministro de energía y centros de cableado, renovar el sistema de iluminación interior del Edificio Nuevo del Congreso, entre otros”.

Y en el tema de seguridad se iba a renovar el sistema de rayos X, el sistema de arcos metálicos, la renovación de los pasillos motorizados y molinetes para el ingreso a las instalaciones del Congreso de la República, el igualmente se planteaba “la adquisición de equipos antiexplosivos, un sistema antidrones, la actuación del sistema de video wall, apoyo técnico y a la gestión del Centro Integrado de Control, apoyo operativo en el Centro Integrado de Control y demás sedes del Senado de la República, entre otros”.

Por ello pone de presente el Congreso que solicitó esta semana al Departamento Nacional de Planeación el concepto favorable para llevar a cabo un traslado presupuestal a nivel de decreto en el presupuesto de inversión, con el fin de garantizar algunos de los servicios principales, ya que “sin este apoyo se podrían tener falencias y vulnerabilidades en todos los sistemas con los que cuenta la Entidad, como lo pueden ser hackeos a las cuentas de correos, páginas, pérdida de información de los servidores, como el robo de información de los funcionarios”.

Pero, además, añade, sin estos servicios “se perdería el apoyo a la Policía en las sedes externas del Senado, así como el apoyo que se le presta en los puestos de agendamiento con el fin de agilizar ingresos y que la Policía se encargue de la seguridad al ingreso del personal”.

Y advierte finalmente que “rl no contar con la viabilidad de este trámite antes de la entrada en vigencia de la ley de garantías electorales (31 de enero de 2026), implicaría que el Senado de la República no cuente con los servicios anteriormente descritos, dejando sin ningún apoyo a la policía nacional en el cubrimiento de la seguridad física y tecnológica de las instalaciones del Congreso, y sin contrato a aproximadamente a 70 personas”.

Por ello la pelota queda en el campo del gobierno del presidente Gustavo Petro.