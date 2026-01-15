Luego de una conversación entre el presidente Donald Trump y su homólogo colombiano – vía teléfono – en medio de una tensa relación tras la captura de Nicolás Maduro por militares de Estados Unidos, Gustavo Petro confirmó que la reunión entre los mandatarios, que se realizará en la Casa Blanca, tiene fecha para el próximo 3 de febrero.

Leer más: Petro confirma que se reunirá con Trump el próximo 3 de febrero en Washington: “Ya veremos los resultados, es determinante”

“El Consejo de Ministros tiene un tema (sobre narcotráfico), que es el que ha intensificado el debate entre Estados Unidos y Colombia -entre los gobiernos, entre los presidentes- que ha terminado con una posibilidad de reunión que será el 3 de febrero, ya veremos los resultados de esa reunión, que es determinante”, explicó Petro.

Durante el consejo de ministros, el mandatario recordó que presentará a Trump los datos sobre narcotráfico de su Gobierno para que “sepa realmente lo que ha pasado en la lucha que hemos librado en este Gobierno contra los narcóticos”.

Le puede interesar: Abogado que presentó la demanda de nulidad contra el decreto del salario mínimo decidió retirarla tras recibir amenazas

“En la mesa donde estará el gobierno de Trump vamos a analizar rápidamente datos, no creo que sea muy larga la reunión, de si es cierto lo que en ciertas esferas en EE. UU., provenientes de información colombiana, otra vez fueron a ver cómo se llevan preso al presidente y destruyen que por fin hay una comunicación con EE. UU. para que sepan la lucha de este gobierno con los narcóticos, en general la cocaína que se está mezclando con fentanilo en EE. UU.”, añadió.

Lea también: Angie Rodríguez denunció amenazas en su contra: no es la primera vez que menciona el tema

Además, el mandatario manifestó: “ya veremos los resultados, es determinante. Mi intención es que el colombiano no sufra y esté tranquilo”.

Justamente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, se reunió este miércoles en Washington con altos funcionarios de EE.UU. para abordar la lucha conjunta contra el narcotráfico, que consideró el “enemigo común” para ambos países, como preámbulo al encuentro entre los presidentes.

“Tuvimos un diálogo muy abierto, como siempre ha ocurrido. Lo que estamos haciendo en Colombia es combatir un enemigo común que tenemos con los Estados Unidos, el narcotráfico. El reto es cómo incrementamos la eficiencia para acabar con este veneno”, aseguró Sánchez en una rueda de prensa junto al embajador de Colombia en EE.UU., Daniel García Peña.

No olvide leer: Al menos diez militares resultan heridos por un ataque del ELN en Chocó

Asimismo, el funcionario aseguró que el tema de la recertificación es algo “relativamente menor” frente a la lucha contra las drogas.

“Como ministro de Defensa la única preocupación que tengo es que acabemos con el problema de las drogas. El tema de la recertificación es algo relativamente menor frente a ese propósito”.

Le puede interesar: Nuevo hostigamiento armado contra estación de Policía en Suárez, Cauca: disidencias de las Farc serían las responsables

Como parte de su agenda en Washington, el ministro se ha reunido hasta ahora con miembros del Congreso, como el senador republicano Bill Hagerty o con el presidente del Comité de Servicios Armados en la Cámara de Representantes, el republicano Mike Rogers.