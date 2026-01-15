La Comisión Nacional de Disciplina Judicial abrió una investigación contra los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, María Cristina Patiño y Gabriel Sandoval, por el caso del ex director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, y de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, Carlos Ramón González, prófugo de la justicia en el marco del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Ungrd.

Leer más: “El precio no puede fijarse en salarios mínimos, la ley no lo permite”: advierte viceministra Aydeé Marsiglia sobre vivienda VIS

La alta corte revisará concretamente el episodio de la fuga de González.

Así se indica en un documento firmado por el secretario judicial de la Comisión, William Moreno, y dirigido al presidente de la Red de Veedurías de Colombia, Pablo Bustos, quien radicó un recurso contra los dos fiscales el pasado 10 de noviembre.

Le puede interesar: Comandante que rescató a Zulma Guzmán en río Támesis reveló detalles del operativo: “Parecía decidida a no recibir ayuda”

“Se ordenó abrir investigación disciplinaria contra los doctores María Cristina Patiño González y Gabriel Sandoval Vargas, fiscales 9° y 11° delegados ante la Corte Suprema de Justicia”, se lee en el oficio.

La pesquisa es por “presuntamente por incurrir en mora injustificada y deliberada” en el caso del exfuncionario petrista que se encuentra actualmente en Nicaragua, y por “haber retardado la formulación de imputación, la solicitud de medida de aseguramiento y la gestión de la circular roja de Interpol, en el caso de corrupción de la Ungrd, aunque según consideró, existían elementos de juicio desde el 2024 que permitían adelantar el proceso penal”.

Lea acá: Minhacienda y DNP admiten que disminución en recursos para los municipios es por bajo recaudo