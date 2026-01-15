Con el paso de los días se conocen avances sobre el caso de la empresaria colombiana Zulma Guzmán, quien se encuentra en manos de las autoridades del Reino Unido, tras estar vinculada a la muerte por envenenamiento con talio de dos menores en Bogotá.

Ahora el comandante James Anthony, encargado de rescatar a Guzmán Castro en el río Támesis, reveló detalles del operativo realizado el pasado 16 de diciembre y cómo fue el comportamiento de la empresaria.

El uniformado expresó que quedó totalmente sorprendido por la decisión de Guzmán a no recibir ayuda. “Si bien no esperamos abrazos y besos cuando alguien es rescatado”, sostuvo.

Asimismo, el británico explicó que al momento del rescate desconocía que la mujer era requerida por las autoridades colombianas, se enteró de quien se trabaja solo un día después al recibir el enlace de una noticia.

“Después de que un amigo policía nos reenviara el enlace de un periódico, descubrimos que la víctima, procedente de Colombia, era objeto de una búsqueda internacional por asesinato.”, dijo.

James Anthony, quien hace parte de la Institución Real Nacional de Botes Salvavidas, bromeó al asegurar que superó a la Interpol al momento de localizar a Zulma Guzmán.

“se puede superar a la Interpol, pero nunca al bote salvavidas de Chiswick”, expresó.

¿Cómo avanza la extradición de Zulma Guzmán?

Desde el Ministerio de Justicia se informó que el proceso avanza conforme a los tiempos previstos por la justicia británica. Tras el envío de una nota diplomática a las autoridades del Reino Unido, el Gobierno estima que la mujer podría ser trasladada a Colombia en el transcurso de un mes.

Según explicó la entidad, aún restan por resolverse dos recursos legales clave dentro del sistema judicial inglés, trámites que son indispensables para autorizar la entrega de la ciudadana colombiana.

Asimismo, mientras se define su situación jurídica, Guzmán permanece privada de la libertad desde el pasado 6 de enero en la prisión HMP Bronzefield, ubicada en las afueras de Ashford, en el condado de Surrey. De acuerdo con el medio británico The Sun, se trata del mayor centro penitenciario femenino de Europa, destinado exclusivamente a mujeres adultas y jóvenes.

La prisión es además uno de los pocos establecimientos en el Reino Unido habilitados para albergar internas catalogadas como de “categoría A”, es decir, de máxima seguridad, aunque también funciona como prisión local para condenas emitidas por tribunales cercanos.

Gobierno prevé su llegada a Bogotá en febrero

Durante una rueda de prensa, el ministro de Justicia, Andrés Idárraga, entregó detalles sobre el avance del proceso de extradición. El funcionario señaló que la detención de Guzmán busca “asegurar que no vaya a terminar huyendo de la justicia”.

Asimismo, el ministro manifestó que el trámite de “extradición continúa” activo y recordó que el pasado 8 de enero se llevó a cabo una audiencia ante el Tribunal de Westminster, instancia clave dentro del proceso de entrega internacional.

Con base en estos avances, el Ministerio proyecta que para el mes de febrero la empresaria esté en Bogotá, “colocándole la cara a las autoridades” por los delitos que se le imputan.