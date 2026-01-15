Jorge Lemus, saliente director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y encargado de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), confirmó este jueves 15 de enero que Colombia solicitará ser reintegrada a la red internacional de inteligencia financiera en el mundo.

Hay que recordar que sobre el país pesa una suspensión por parte del Grupo Egmont desde mediados de 2024.

“Casualmente tengo que viajar en estos días a Tanzania a presentar el plan de acción para que nos levanten la suspensión del grupo”, dijo Lemus en entrevista con Blu Radio.

Agregó Lemus que la misión fue encomendada directamente por el presidente Gustavo Petro, quien lo nombró en propiedad como director de la UIAF.

Para entrar en contexto, hay que recordar que el Grupo Egmont es un organismo internacional, integrado por 180 países, que permite intercambiar información financiera confidencial entre los miembros. La idea del grupo es combatir el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

Colombia fue suspendida de ese grupo en 2024 por presuntas violaciones a los protocolos en el manejo de información clasificada, luego de unas declaraciones del presidente Petro.

El jefe de Estado dijo en ese momento, en octubre de 2024, que recibió información de inteligencia financiera relacionada con operaciones internacionales vinculadas a Israel. Lemus aclaró que más allá de ser una imprudencia del presidente, se trató de una falla de la UIAF.

“Más que una imprudencia del presidente Petro, fue una falla de la misma UIAF. Esa información se pasa depurada, no así como pasó”, dijo. Agregó que se remitió al presidente un informe son procesar de la Oficina de Inteligencia de Israel (OIA).

Sobre este tema, Lemus dijo en el medio nacional que se realizará un decreto para regular la divulgación de información sensible y exigirá autorización del Grupo Egmont antes de publicar datos provenientes de informes internacionales.

“El decreto ya está preparado. Se solicitará a Egmont autorización expresa sobre lo que se puede divulgar y en qué forma”, explicó.