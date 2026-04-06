Una fuerte polémica surgió luego de que Jorge Lemus, quien deja la dirección de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) y fue anteriormente director del Departamento Nacional de Inteligencia (DNI), afirmara en entrevista con Mañanas Blu que su salida del Gobierno se debe a su decisión de apoyar la campaña del candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en asuntos relacionados con seguridad.

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“Yo estoy pensando en colaborarle en la campaña a Iván Cepeda. Vamos a ver qué pasa. Sí, yo hablé con él antes para hacerle unas contramedidas de protección a él, pero no más”, expresó.

Asimismo, el medio Blu Radio se intentó verificar esta información con Cepeda, quien negó de manera categórica que Lemus forme parte de su equipo de campaña.

El candidato señaló que no se ha considerado su incorporación y que, en caso de que se presentara alguna solicitud, sería respondida con un “tajante no”, debido a los cuestionamientos sobre su vinculación con el exzar del contrabando Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

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Finalmente, Cepeda indicó además que espera que Lemus explique su situación y brinde las aclaraciones pertinentes ante las revelaciones de Noticias Caracol, que dieron a conocer grabaciones de encuentros entre Lemus y el abogado de Marín Buitrago, Luis Felipe Ramírez, en los cuales se habrían discutido posibles beneficios legales para el contrabandista, actualmente prófugo en Portugal.