El precio del dólar en Colombia cerró las negociaciones de este miércoles 14 de enero con un promedio de $3.655, lo que representó un descenso de $8 en relación con la Tasa Representativa del Mercado (TRM) situada en $3.663,64, manteniendo así la racha bajista y tocando cifras no vistas desde junio de 2021.

De acuerdo con la información de la plataforma Set-FX, la divisa estadounidense tocó un valor mínimo durante la jornada de este miércoles de $3.610 y un máximo de $3.684,42.

De acuerdo con varios analistas consultados por EL HERALDO, este comportamiento se da en respuesta a la decisión del Gobierno de Colombia de colocar deuda externa por casi USD5.000 millones, en la que se convierte en la emisión más grande de la historia.

“El Gobierno de Colombia ha aumentado el endeudamiento para cubrir el creciente déficit fiscal, lo que se ha traducido en un mayor riesgo país y en tasas de interés más altas para la emisión de bonos. Dado que estos se emitieron en dólares y el gobierno tiene necesidades en pesos colombianos, se procedió a monetizarlos, presionando a la baja el dólar”, indicó Juan David Ballén, director de Análisis y Estrategia de Aval Casa de Bolsa.

En ese sentido, agregó que el aumento sostenido de la deuda pública se traduce en mayores tasas para el crédito en el país y en mayores impuestos si no se reduce el gasto.

Indicó que, por otra parte, un dólar demasiado bajo afecta a los exportadores y a los hogares que reciben remesas, ya que obtendrán menos pesos por cada dólar vendido en el exterior.

Paula Chaves, analista de Mercados de HFM, expresó que la explicación estructural de esa tendencia bajista sigue asociada a la venta de deuda del Gobierno en dólares, un proceso que el mercado ha venido descontando de manera anticipada y que ha incrementado la oferta de divisas.

“La expectativa de nuevas emisiones externas, con vencimientos de tres, cinco y siete años, ha llevado a inversionistas institucionales a vender dólares de forma preventiva, presionando la tasa de cambio a la baja. A este efecto se sumó el calendario tributario, que históricamente lleva a grandes empresas a liquidar dólares con anticipación para atender obligaciones fiscales concentradas en febrero, aumentando la oferta de divisas en las primeras semanas del año”, sostuvo Chaves.

A su vez, Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, manifestó, en factores externos, que dicho comportamiento viene siendo por la desvalorización de la deuda estadounidense y por la importancia que está teniendo en el mercado de activos financieros otros activos como el oro y el bitcoin.

“Circunstancias coyunturales en Estados Unidos generan incertidumbre, ya que hay una investigación judicial reciente que compromete al presidente de la Fed, Jerome Powell, y por otro lado Donald Trump viene presionando la baja de tasa de interés y esto deja en el ambiente del mercado la intromisión del Ejecutivo y también deja dentro de la mirada una óptica en la que posiblemente esté perdiendo autonomía la fe y que hasta posiblemente también se esté produciendo un cambio muy próximo del presidente que también está dentro de su de su tiempo ya eh próximo a salir”, explicó.

José Manuel Restrepo, ex ministro de Hacienda, señaló que aunque se asegura financiamiento hoy, aun pagando tasas altas, se traslada al siguiente gobierno una mayor carga de deuda y una compleja tarea de reconversión del perfil de vencimientos.

“Con un déficit fiscal creciente, el impacto hacia adelante será inevitablemente brutal. Cuando un gobierno se endeuda caro y a corto plazo, no gestiona el riesgo: lo patea hacia adelante. El mercado presta, sí. Pero cobra caro porque no cree. Y cuando no hay confianza, la factura siempre la paga el gobierno que sigue”, manifestó Restrepo.