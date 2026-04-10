Luego de que se conociera que Interpol había levantado la circular roja contra Carlos Ramón González, exdirector de la DNI y del Dapre e implicado en el escándalo de corrupción en la UNGRD, el Gobierno colombiano ha elevado la solicitud nuevamente para reactivarla, según dijo el director de la Dijín, coronel Elver Alfonso.

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“La Fiscalía General de la Nación ha emitido nuevamente un requerimiento, el cual lo canalizamos a través de la Interpol, como es el debido proceso. El trámite ya fue elevado, reitero, a la Secretaría General de Interpol, quien es el ente rector o el encargado de hacer esa publicación o el bloqueo provisional (...) Ya en estos momentos se encuentra en estudio por parte de ellos”, destacó el coronel este viernes 10 de abril.

El funcionario indicó que aún es incierto cuánto puede tardar el proceso de análisis del pedido hecho por el ente acusador. “Ellos están haciendo las valoraciones de los argumentos del caso por parte de la Fiscalía y esperamos que muy pronto obtengamos una respuesta”.

El director de la Dijín también aseguró que los argumentos de la Interpol para retirar la circular roja no son de su conocimiento pues “son el ente rector autónomo frente a esa decisión y no dan explicaciones al respecto”.

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Sin embargo, lo que se supo el pasado 7 de abril -cuando fue retirada la circular roja- fue que el organismo internacional, de manera unilateral, determinó que la decisión obedecería a restricciones en la información suministrada en la solicitud que inicialmente hicieron las autoridades colombianas.

“La comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud. A este respecto, observó que la información relacionada con la solicitud se había considerado restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”, sostuvo la Interpol.

Esta decisión implica que Carlos Ramón González pueda movilizarse fuera de Nicaragua, donde se encuentra prófugo de la justicia desde 2024.

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Sin embargo, pese a que la orden de captura se levantó, la Interpol dejó abierta la posibilidad para que desde Colombia se reitere en la activación de este mecanismo para dar con la captura del ex funcionario.

“Conforme a lo previsto por la secretaria general de interpol, existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos que no haya sido objeto de estudio en el proceso actual”, explicó el organismo

Por esto, se conoció que la Fiscalía ya pidió, desde el pasado 2 de abril, reactivar la circular roja de la Interpol sustentada en el delito de lavado de activos.