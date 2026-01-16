Un nuevo crimen sacudió el barrio La Nevada, de Valledupar, donde un miembro de la comunidad LGBTIQ+ fue asesinado de dos impactos de arma de fuego.

La víctima fue identificada como Alejandro Martínez Leal, de 31 años, con nacionalidad venezolana. Se supo que había llegado hace tres meses procedente de Maicao y se dedicaba a la venta informal de gasolina.

Al momento del ataque a bala fue abordado por dos sujetos en una motocicleta que dispararon indiscriminadamente, hasta que lo hirieron en el rostro y tórax. La ciudadanía corrió rápidamente a su auxilio y en una moto un habitante del sector lo trasladó al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede La Nevada, donde los médicos indicaron que llegó sin signos vitales.

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Valledupar, este asesinato que suma el quinto en lo corrido de este mes, sucedió en la carrera 48 con calle 6, del mencionado barrio.

Cabe señalar que en este mismo lugar fue donde asesinaron a Fermina Esther Pipo Benavides, el pasado miércoles. Igualmente esta mujer fue atacada a tiros por individuos a bordo de motocicleta, de la cual el parrillero sacó un revólver de la pretina del pantalón y disparó.

Posición de la comunidad LGTBIQ+

Al respecto del homicidio de Alejandro Martínez Leal, la defensora de Derechos Humanos de las mujeres en todas sus diversidades, Yuliana Ángel Sanabria, manifestó su rechazo absoluto a estos actos, que consideró una barbarie.

“Necesitamos acciones, por ello envío un mensaje directo y contundente a la Alcaldía de Valledupar. La administración no puede seguir lavándose las manos. La seguridad de las mujeres es responsabilidad del Estado. Ignorar la violencia feminicida es permitirla”.

De igual manera exigió una convocatoria urgente a un consejo de seguridad con enfoque de género.

“No nos sirve un consejo de seguridad ordinario donde se habla de cifras generales. Necesitamos un espacio específico para tratar la violencia contra la mujer. Este Consejo no puede ser a puerta cerrada solo con la fuerza pública. Exigimos la participación activa de la sociedad civil, las organizaciones de mujeres y las defensoras de DD.HH. de la ciudad. Nosotras conocemos el territorio, nosotras conocemos las dinámicas de violencia y tenemos propuestas”, puntualizó Yuliana Ángel Sanabria.