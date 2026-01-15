La Policía Nacional, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte del Cesar, en el marco de los planes de control y verificación vehicular, logró en las últimas horas la captura de una persona, la recuperación de mercancía hurtada y la incautación de un vehículo en el municipio de Bosconia.

Los hechos se registraron en el perímetro urbano de dicha población, donde uniformados adelantaban labores de registro y control, logrando la incautación de un vehículo tipo camión de estacas, el cual transportaba una gran cantidad de electrodomésticos y equipos comerciales.

En el interior del automotor fueron hallados lavadoras, refrigeradores, equipos de aire acondicionado y básculas digitales, mercancía avaluada en aproximadamente 150 millones de pesos, la cual no contaba con la documentación que acreditara su legal procedencia.

Durante el procedimiento fue capturada una persona, quien manifestó ser el propietario del lugar donde se encontraba el vehículo, y deberá responder ante la autoridad judicial competente por el delito de receptación.

Policía

Así mismo, se realizó la incautación de un teléfono celular, el cual quedó a disposición de las autoridades como elemento material probatorio.

El coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, manifestó: “Estos resultados hacen parte del compromiso permanente de la Policía Nacional por combatir el hurto y la comercialización ilegal de mercancías en el departamento. Continuaremos fortaleciendo los controles en las vías y zonas urbanas, con el fin de proteger el patrimonio de los ciudadanos y garantizar la seguridad”.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación para el desarrollo de las acciones judiciales correspondientes.