Un hombre identificado como Nelson Fontalvo, de 38 años, que se desempeñaba como vigilante, fue hallado sin vida producto de varios impactos de arma de fuego, en hechos registrados a la altura del anillo vial en construcción, con jurisdicción del corregimiento de La Mesa, Valledupar.

Los primeros en percatarse del cadáver fueron trabajadores y habitantes de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades de la Policía Nacional.

El occiso quedó en posición boca abajo y estaba vestido con un pantalón jeans de color negro, y suéter del mismo color, al parecer, de uniforme de vigilancia.

Al momento se desconoce que desencadenó este asesinato y quiénes lo cometieron. El comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, coronel Alex Durán manifestó que en el sitio del hallazgo fueron encontradas vainillas de disparos de arma de fuego, recolectadas como evidencia para esclarecer lo sucedido.

De igual manera se estableció que Fontalvo había laborado en diferentes entidades, entre estas la Universidad Popular del Cesar, igualmente como vigilante.

Finalmente funcionarios del CTI de la Fiscalía Realizaron la inspección técnica del cadáver.