En el tramo vial San Alberto-La Mata, a la altura del corregimiento Besotes, municipio de La Gloria, sur del Cesar, se registró un accidente de tránsito que involucró a un camión de encomiendas de la empresa de transporte Copetran.

El siniestro sucedió la mañana de este miércoles 14 de enero, cuando el conductor del camión de placa WON-170, identificado como Juan Hernando Miranda, de 52 años, perdió el control del mismo y se salió de la carretera para finalmente impactar contra un árbol.

El fuerte impacto hizo que la cabina del camión quedara parcialmente comprimida por lo que Miranda falleció de manera inmediata. Usuarios de la vía al percatarse del accidente intentaron auxiliar a la víctima que tenía como ruta Cartagena- Bucaramanga, pero se encontraba sin signos vitales.

Autoridades de tránsito y organismos de emergencia hicieron presencia en el sitio y procedieron a realizar la inspección técnica del cadáver.

De manera preliminar la hipótesis del accidente fue un microsueño en el conductor, el cual iba sin compañía.