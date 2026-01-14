De un impacto de arma de fuego en la cabeza resultó herida Fermina Esther Pupo Benavides, de 49 años, en hechos registrados en horas de la mañana de este miércoles 14 de enero en la carrera 6 con calle 46 del barrio La Nevada, de Valledupar.

De acuerdo con moradores del sector, la mujer transitaba a pie cuando fue atacada con arma de fuego por dos sujetos a bordo de una motocicleta. Pupo Benavides tras ser impactada cayó en el suelo y malherida fue trasladada al Hospital Eduardo Arredondo Daza, en el mismo barrio y luego remitida a una clínica de la ciudad donde se debate entre la vida y la muerte.

Según fuentes de la Policía Nacional aún no se está establecido el móvil del intento de sicariato. Funcionarios judiciales indagan si en el sitio del hecho existen cámaras de seguridad que hayan captado el momento y así dar con las características e identificación de los responsables.

Asimismo se estableció que la lesionada era la madre de Jean Carlos Castro Pupo, alias Samper, asesinado a bala el 3 de noviembre en la invasión Brisas de La Popa.

Como se recodará la muerte de este sujeto cobró relevancia ya que en días anteriores había sido nombrado en un video presuntamente de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra, quienes anunciaron que harían una mal llamada ‘limpieza social’.

Las autoridades para ese momento indicaron que el asesinato estaba relacionado la disputa territorial para el control del microtráfico de estupefacientes.