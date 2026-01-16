Luego de permanecer por varias horas agonizando en una clínica de Valledupar, falleció Fermina Esther Pupo Benavides, de 49 años de edad, quien recibió una herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza, en hechos registrados el pasado 14 de enero, en horas de la mañana, en la carrera 6 con calle 46, del barrio La Nevada.

Tras quedar malherida, de manera inmediata fue auxiliada por la comunidad y trasladada al Hospital Eduardo Arredondo, sede La Nevada, y posteriormente remitida a la Clínica Cesar, donde pese a los esfuerzos del personal médico dejó de existir.

La Policía Metropolita de Valledupar, informó que de acuerdo con datos preliminares recolectados en el lugar de los hechos, un sujeto llegó hasta el sitio y, sin mediar palabra desenfundó un arma de fuego y accionó en contra de la víctima, para luego huir del lugar.

“La señora Fermina Esther Pupo Benavides era residente del sector, conocida por la comunidad del barrio La Nevada. En este momento, las autoridades trabajan en el análisis de su entorno personal y social, con el fin de establecer posibles móviles del atentado, sin descartar ninguna hipótesis”, indicó el comandante operativo de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel, Ricardo Iván Baquero Beltrán.

Asimismo indicó que la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, en coordinación con el CTI de la Fiscalía General de la Nación, realizó la inspección técnica al cadáver, así como la recolección de elementos materiales probatorios, revisión de cámaras de seguridad y entrevistas a testigos que permitan identificar y capturar a los responsables de este hecho de sangre para establecer si tiene relación con el homicidio acontecido el pasado mes de noviembre de 2025, en el barrio Brisas de la Popa, en donde fue ultimado alias ‘Samper’.

Este sujeto identificado como Jean Carlos Castro Pupo, presuntamente estaba vinculado al tráfico de estupefacientes, por lo que su asesinato sería una retaliación entre estructuras criminales.