Parece que la Navidad y las fiestas de fin de año dejaron los bolsillos muy golpeados. Contrario a lo que se esperaba, la venta de boletas para el primer duelo por la Superliga entre Junior y Santa Fe, que se disputará este jueves, a partir de las 7:30 p.m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ha estado bastante lenta.

Leer también: “Es un sueño estar acá, vine al equipo más grande de Colombia”: Jannenson Sarmiento

Se creía que con la efervescencia de la conquista de la estrella 11, la fiesta que se vivió en los últimos partidos de 2025 y los buenos refuerzos que el equipo ha incorporado, la demanda de la boletería sería altísima, pero hasta el momento, para este duelo en el que se juega un título, no se han comercializado ni siquiera 20 mil tiquetes.

Hasta las 12:52 p. m. de este jueves, solo se habían expendido 14.500 entradas para la Superliga, según datos de Juan Carlos Murillo, gerente de mercadeo de Junior.

La conquista de la estrella 11 todavía tiene a los hinchas rojiblancos festejando y sumergidos en la felicidad, pero en la taquilla no se ha notado. La venta de la boletería comenzó el pasado 25 de diciembre.

Leer también: ‘Tití’ Rodríguez logra que Junior lo preste y ya está en Cali para vestirse de verde

La Superliga la disputan, en una serie de dos partidos, los campeones ligueros del año inmediatamente anterior, es decir, Independiente Santa Fe y Junior.

El primer duelo se vivirá en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, el jueves 15 de enero, a partir de las 7:30 p. m. El segundo se vivirá el miércoles 21 de enero, en el estadio El Campín, de Bogotá, a las 7:30 p. m.

Este será el penúltimo partido en el coloso de la Ciudadela antes de ser sometido a una ampliación de su aforo y a una remodelación general. Junior jugará sus partidos de Liga en el estadio Romelio Martínez y los de Copa Libertadores en el Jaime Morón, de Cartagena.

Leer también: ¿Por qué Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios no estaban listos para la foto en Junior?

Alfredo Arias y sus jugadores esperan que ‘el Metro’ vuelva a hacer una caldera como en los últimos partidos del torneo anterior ante Nacional, América y Deportes Tolima, en los que todas las tribunas se llenaron y el aliento fue abrumador para los adversarios.

Los precios de las boletas para el cotejo inicial entre Junior y Santa Fe son los siguientes: gradería occidental, $150 mil; oriental, $80 mil; sur y norte, $50 mil.

Leer también: “Nunca había presenciado una presentación de esta dimensión”: Kevin Pérez

SOLO SE HAN VENDIDO 931 ABONADOS

Murillo informó que hasta el momento se han vendido 931 abonos para la temporada del primer semestre, los cuales incluyen los 10 partidos de la fase de todos contra todos de la Liga y los tres juegos de Copa Libertadores en Cartagena.

El aforo del estadio Romelio Martínez no supera las 9 mil personas (aunque se piensa ampliar un poco con tribunas móviles) y quienes quieran estar presentes en todos los compromisos del equipo, deberán asegurar su abono.

Leer también: El campeón recargado: así va el Junior 2026 tras su presentación

La idea del club es vender el aforo total del Romelio a través de los abonos, lo cual impediría comercializar boletas sueltas.

Los precios de los abonos son los siguientes: occidental, $1.400.000; oriental, $750 mil; norte, $450 mil.

Leer también: “Junior tiene que ir por el bicampeonato y por esta Superliga”: Alfredo Arias