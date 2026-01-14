Alfredo Arias, técnico de Junior, atraviesa un momento de plenitud personal y profesional tras la reciente consagración del equipo y el inicio de un nuevo desafío deportivo.

Al ser consultado por su estado anímico, el orientador uruguayo fue claro y contundente: “Muy, muy feliz. La verdad que es uno de los momentos más felices de mi vida”.

Esa satisfacción también se extiende al regreso del equipo al estadio Romelio Martínez, una circunstancia que, según explicó, permitirá una conexión más directa con la afición.

“Vamos a tener que aprovecharlas a favor. Creo que vamos a estar más en contacto con la gente que representa a esta ciudad y que representa a Junior”, dijo.

El rótulo de campeón trae consigo exigencias adicionales, algo que Arias asume sin rodeos. Ante la consulta sobre la presión que implica dirigir al vigente monarca del fútbol colombiano, respondió: “Dirijo al campeón. Está todo dicho”.

A pesar de la salida de jugadores importantes, como Javier Báez, Didier Moreno y José Enamorado, destacó la llegada de nuevos nombres y la necesidad de renovar la ambición competitiva.

“Hoy se han ido tres jugadores importantes, pero también han venido jugadores a la nómina que creo que nos van a aportar muchísimo. Tenemos que revitalizar o renovar las ansias de ganar. Ya dentro de dos días tenemos que volver a competir por un título y la obligación acá siempre es ganar”.

Orlando Amador/El Heraldo Jannenson Sarmiento y Alfredo Arias entrando al evento para homenajear al Junior campeón de la Liga II 2025 y para presentar a las nuevas caras con miras a 2025.

Sobre los casos puntuales de Luis Fernando Muriel y Cristian Barrios, que no fueron presentados este martes en el evento ‘La noche del campeón’, Arias reconoció que todo avanza dentro de los tiempos administrativos.

“Creo que va todo bien lo que pasa es que hay procesos administrativos que se deben cumplir y, bueno, en eso no puedo hacer nada”, expresó.

Al evaluar el plantel actual y los retos inmediatos, fue enfático en el compromiso que deben asumir los jugadores: “Los jugadores que vienen van a tener que hacerse merecedores de esta camiseta y de este momento de ser los actuales campeones, para eso tienen que esforzarse mucho, entrenar fuerte y entonces veremos cuánto nos aportan. Yo tengo mucha confianza en los que llegan”.

Finalmente, Arias hizo un llamado a la mesura y al trabajo diario, recordando que el calendario es exigente y el margen de preparación es corto.

Orlando Amador/El Heraldo Alfredo Arias y Fuad Char en una charla previa al comienzo del evento.

“El tiempo es tirano, yo creo que estamos bien, los jugadores vinieron con ganas vinieron bien cuidados”, señaló, sin dejar de advertir sobre la dificultad del próximo rival: “Santa Fe nos va a plantear un partido muy difícil —en la final de la Superliga—, pero nosotros vamos a salir con todo, a tratar de ganarlo”.

De cara a lo que viene, dejó un mensaje directo al hincha, basado en la actitud del equipo. “Van a volver a ver un equipo que se va a ganar el respeto del hincha, porque jamás se va a rendir. Junior tiene que ir por el bicampeonato y tiene que ir por esta Superliga primero, y después ir por las Libertadores”, concluyó.