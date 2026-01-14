Se le cumplió el deseo. Andrés Steven Rodríguez pasará de Junior al Deportivo Cali. La capital del Valle se presentaba como su inevitable destino y allá estará. América y el cuadro azucarero sostuvieron una puja por el delantero, que nunca pudo ganarse un puesto y consolidarse en la formación titular del conjunto rojiblanco.

Leer también: “Muriel firmará con Junior por dos años”: Fuad Char

Los verdiblancos fueron los primeros que pusieron los ojos en el atacante de 27 años, pero los ‘Diablos Rojos’, que andaban hablando con los rojiblancos por Cristian Barrios, se antojaron y empezaron a pulsear con su rival de patio por el fichaje del antioqueño.

En algún momento, a través de runrunes de redes sociales, se mencionó que ‘Tití’ entraría en el negocio que pretendía llevar a Barrios a Junior, pero al final de cuentas se desmintió esa versión. El extremo barranquillero terminará en su tierra natal en una operación totalmente independiente.

Rodríguez ya está en Cali. No asistió al homenaje a los campeones de la Liga II 2025 porque en la misma noche del martes viajó a la capital del Valle.

Sobre las 11:30Pm ha arribado a la ciudad de Cali, Steven "Titi" Rodríguez para vincularse con el @DeportivoCaliCP. Aquí en exclusiva captamos sus primeras palabras para @GolCaracol y ojito con lo que volvió a decir de la hinchada



"Ese apoyo no es de ahora, ha sido siempre,… pic.twitter.com/heKxhBJk74 — Juan C Cortés🎤 (@juanccortesd) January 14, 2026

En los próximos días, después de pasar los exámenes médicos, se integrará oficialmente a las filas azucareras, donde el técnico Alberto Gamero se encuentra deseoso de tenerlo.

“Venimos hablando con él hace rato. Es un delantero que nos gusta mucho, que se mueve bien, que tiene gol y que nos puede aportar”, expresó Gamero en diálogo con la FM de RCN.

Leer también: “Lo de Cristian Barrios a Junior queda un poco aplazado”, dice Fuad Char

‘Tití’ Rodríguez sale de Junior cedido a préstamo con opción de compra.

El puntero paisa arribó al club caribeño en el segundo semestre de 2023 y desde entonces casi siempre fue una alternativa en el banco de emergentes. Anotó 25 goles, 24 en Liga y uno en Copa Colombia, la mayoría viniendo desde la suplencia y en la agonía de los compromisos.

Leer también: Wuilker Faríñez, nuevo arquero del Internacional de Bogotá para la temporada 2026

Mostró gran efectividad en la ejecución de penaltis y ayudó a redondear o salvar varios puntos en los minutos finales. Cuando le brindaron oportunidades de jugar de inicialista, su aporte no resultó sobresaliente. Por eso casi siempre estuvo a la sombra de Carlos Bacca y Guillermo Paiva, que brindaban mayores posibilidades futbolísticas, y goleadoras en el caso del porteño.

Se marcha con dos títulos de Liga, el conseguido en 2023 II, bajo el mano de Arturo Reyes, y el logrado recientemente (2025 II), con la batuta de Alfredo Arias.