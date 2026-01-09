Tic-tac, tic-tac, tic-tac… Ahora sí es cuestión de horas. Solo faltan las respectivas firmas. Luis Fernando Muriel se desvinculó del Orlando City de la MLS y cumplirá su sueño de jugar en el Junior.

Así lo confirmó Fuad Char Abdala, accionista del club, en diálogo con EL HERALDO. “Ya todo está casi listo. Llega como jugador libre de común acuerdo con el equipo de Estados Unidos. Ya la decisión está tomada. Solo faltan las firmas, los agentes de Muriel son italianos, ellos están revisando los documentos. Se los enviamos a las 5 de la tarde de aquí (11 de la noche en Italia), ya los firmarán mañana (viernes) en la mañana, pero todo está acordado verbalmente”, explicó el ex senador.

“Después de que los revisen, se firmarán los documentos y los enviarán de vuelta. Este viernes se anunciará todo”, ratificó Char Abdala.

Junior concretó un arreglo contractual con el ariete tomasino por dos años. “Muriel acordó los valores de su contrato y firmará con nosotros por dos años. Hemos hecho un gran esfuerzo”, dijo Fuad Char.

La cabeza visible de los propietarios del club rojiblanco aclaró que la operación, hasta ahora, corre por cuenta de Junior, y que no se están dividiendo los costos con los patrocinadores. “El costo del contrato es alto. Los que quieran aportar, son bienvenidos. Hasta ahora solo están aportando los Char (risas)”, aseguró.

“Espero que muchos amigos me colaboren, me han ofrecido su ayuda, estoy seguro que van a aportar para cubrir los costos”, agregó.

fuad_char27.jpg

SU PRESENTACIÓN

Char Abdala anticipó que Muriel y el resto de las caras nuevas de Junior serán presentadas en El Pabellón de Cristal, en el Malecón del Río, el próximo martes en la noche.

“Vamos a hacerle un homenaje a los campeones de la Liga, les vamos a entregar una réplica del trofeo, de 30 centímetros, con sus respectivos nombres. Nunca se había hecho eso. Vamos a tener unas mil personas, con los patrocinadores, los jugadores y sus familias, la prensa, autoridades de Barranquilla y las de Cartagena, que nos van a recibir al equipo en la Copa Libertadores”, anunció el líder político.

La reconocida periodista barranquillera Melissa Martínez y el legendario ex arquero tiburón Sebastián Viera serán los maestros de ceremonia, y Carlos Valderrama y Giovanni Hernández estarán entre los invitados especiales, confirmó Fuad Char.

“Queremos una noche amena, futbolera y juniorista. Este último campeonato fue algo muy especial por la forma como se ganó”, expresó el accionista tiburón.

La noticia de Muriel tiene entusiasmada y emocionada a la afición rojiblanca, mucho más después de las publicaciones de expectativa del club y del alcalde Alejandro Char, miembro de la familia propietaria de la escuadra caribeña.

👀 — Junior FC (@JuniorClubSA) January 8, 2026

Char dio a entender que es cuestión de horas la llegada de Muriel. Y es así. Su padre lo ha confirmado.