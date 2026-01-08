Busca renacer. Mauro Manotas, que padeció el infortunio de las lesiones de rodilla durante su estancia en el fútbol mexicano, espera reencontrarse con su mejor fútbol y su poder goleador en el Real Cartagena.

El delantero sabanalarguero surgió en Uniautónoma FC y luego se marchó al fútbol de la Major League Soccer de Estados Unidos, donde jugó con éxito en el Houston Dynamo. Posteriormente aterrizó en el balompié mexicano, donde militó en Xolos de Tijuana y Atlas, pero lamentablemente estuvo más tiempo en departamento médico que en las canchas.

El atacante de 30 años de edad, perteneciente a Colombiagol, la empresa que maneja al cuadro heroico, aspira a que Manotas pueda impulsar nuevamente su carrera en la segunda división del balompié nacional.

En el Houston Dynamo se destacó por su potencia y capacidad de definición, convirtiéndose en un puntero confiable y acumulando 48 goles en 129 apariciones en temporada regular.

En diciembre de 2020 llegó a Tijuana, donde disputó 47 partidos, aportando al ataque con goles y asistencias. Su etapa en territorio azteca continuó en Atlas hasta que comenzó a vivir la pesadilla de las lesiones.

Desde su debut con los rojinegros en julio de 2022 contra el América, Manotas sufrió una ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda, lo cual lo obligó a una cirugía y lo dejó varias meses fuera de competencia.

Tras su recuperación, el regreso no fue el esperado: en noviembre de 2023 volvió a sufrir una lesión similar, esta vez en la rodilla derecha, durante un partido ante Pumas, lo que implicó otra intervención quirúrgica y un nuevo largo proceso de rehabilitación.

En agosto de 2024, mientras comenzaba a retomar contacto con el ritmo competitivo, Manotas sufrió una tercera lesión de ligamento cruzado, esta vez en la misma rodilla derecha, que lo marginó otra vez de las canchas por varios meses más.

En noviembre del año pasado, Atlas y Manotas acordaron la resolución del contrato, dejando al delantero como agente libre. Ahora espera reverdecer laureles en el Real Cartagena.